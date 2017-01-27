Исаак Штокбант: «Мы хватали бомбы-«зажигалки» руками и пихали их в ящик с песком»

Исаак Романович, как для вас началась война?

22 июня 1941 года я был на даче в Дудергофе, мне было пятнадцать лет. Утром я услышал, как мама плакала на кухне, — по радио объявили о начале войны. Я стал успокаивать ее: «Ну что ты плачешь? Мы через неделю немцев расколошматим!» Мы вернулись в город — жили на Невском проспекте, 32–34, где польская церковь. Поначалу со всеми женщинами и мальчишками из нашего двора ходили на рытье противотанковых окопов. Но вскоре немцы начали бомбить город. И каждую воздушную тревогу мы бежали на крышу нашего дома и прижавшись к трубе следили, чтобы туда не упали термитные бомбы — «зажигалки». Они моментально прожигали кровлю, и возникал пожар. У нас были перчатки, мы хватали бомбочку — она весила три-четыре килограмма — и пихали ее в ящик с песком.

Когда вы увидели первую смерть?

У нас была приличная двухкомнатная квартира, и все ленинградские родственники с началом блокады переехали к нам, чтобы вместе теплее было. Печурку-буржуйку топили мебелью — старинной дубовой столовой. Дедушке тогда было пятьдесят четыре года, он умер от голода первой морозной зимой. Я виноват перед ним, потому что мама последний кусочек еды отдавала мне. И ведь похорон не было. Его просто перевязали в простыни и вытащили на улицу. Тогда постоянно ходили лошади, тянули сани, на которые грузили умерших. Клячи сами были уже без сил, и за ними шли люди — ждали, когда животное упадет, чтобы его съесть. Я до сих пор не знаю, где похоронен дедушка. Каждый год езжу по братским кладбищам — и на Пискаревку, и в Новой Деревне — кладу цветы на безымянные могилы.

Я читал, что когда режиссера Владимира Басова, снявшего фильм «Щит и меч» по роману Вадима Кожевникова, спросили о его самых счастливых годах в жизни, тот ответил: «Не поверите — во время войны».

В 1943 году мне исполнилось восемнадцать лет, и меня взяли в армию. И это действительно было счастье — я отъелся. Меня послали в артиллерийско-минометное училище, когда я набрался сил, мне присвоили звание младшего лейтенанта и отправили на фронт. Там нам давали наркомовские сто грамм спиртного — ни одно наступление без этого не начиналось. И если кто-то не пил, то нам доставалась вторая порция. Счастье — вещь неизбывная, оно присуще человеку даже в самых трагических ситуациях.