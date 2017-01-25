Светлана Ивановна, что вы вспоминаете о блокаде?

В самом начале блокады фашисты разбомбили Бадаевские склады, где хранились все продукты для города на ближайшие месяцы. Помню, как моя мама с двумя сестрами принесли несколько мешков земли с пепелища, и первое время мы спасались именно благодаря этой земле. Промывали, фильтровали, варили, находили в ней и крупу, и сахар. Мы жили тогда в деревянном доме на Ординарной улице на Петроградке. Но первой же зимой нас выселили. Пришли матросы с Балтийского флота и сказали, что наш дом — важный стратегический объект, пойдет на отопление военных судов. Пришлось нам впятером с сестрами, мамой и братом перебираться в соседний дом на Теряеву улицу (сейчас Всеволода Вишневского) в 15-метровую комнату. Дали нам ее на первом этаже — чтоб не тратить силы на подъем по лестнице и быстрее добираться до бомбоубежища. Из мебели было только две кровати, круглая печь, как тогда у всех (батарей не было), и буржуйка — чтобы готовить еду. Остальное все сожгли. Ну, почти все.

Неужели каким-то вещам удалось пережить блокаду?

Уцелели два собрания произведений — Маяковского и Лермонтова, они до сих пор в моей библиотеке. Маяковский был с большими полями, и мой брат там рисовал картинки — танки, самолеты. А Лермонтова не жгли, потому что у нас в семье все его любили и читали. Это было юбилейное издание с иллюстрациями, выпущенное к 100-летию со дня гибели поэта.

Где работали ваши родные в то время?

Мама шила рукавицы на фабрике «Красный маяк» на Ораниенбаумской улице. Одна сестра служила в МПВО, вторая — рыла окопы в Озерках, в Лахте и на Поклонной горе, попутно работая на Монетном дворе. Все получали за работу карточки, среди которых были ненужные нам водка и папиросы. Ходили на стрелку Васильевского острова, где стояли зенитки, и солдаты охотно меняли их на хлеб. Мы с братом все время были дома — мама нас запирала и выходить запрещала. Но мы выбирались через форточку, чтобы поиграть с соседскими детьми.

Хватало ли продуктовых карточек?

Конечно нет, есть хотелось все время. На второй год блокады, когда уже стало ясно, что война надолго, все начали делать у дома грядки — выращивали лук, редиску. Однажды я объелась белены, она же сладкая на вкус, и заболела. Сестра повезла меня в больницу Эрисмана (теперь это Первый мед). Из-за меня ей пришлось пропустить работу, и когда на следующий день она вернулась, то узнала, что вся ее бригада погибла под обстрелом. Это была очень страшная ситуация, за прогул могли лишить карточек на месяц, а тут еще такая беда.