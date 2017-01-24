Григорий Ястребенецкий: «Я видел, как горел Гостиный двор, а из Эрмитажа эвакуировали живопись»

Как вы справлялись с голодом?

Мы жили вдесятером в комнате и по очереди ходили за едой, чтобы экономить силы. Настал мой черед — я забрал сухари, суп и сахар на всех, вернулся в казарму, а мои друзья сказали: «Сейчас мы посмотрим, честный ты или нет». И я понял, что если вдруг хоть одного кусочка сухаря мои товарищи недосчитаются, они меня действительно убьют. Такие озлоб­ленные все были от голода. Позже я попал в учебный полк — мы мечтали вырваться из Ленинграда на поле боя, чтобы там раскопать картошки на старых огородах. Затем чувство голода атрофировалось — я помирал. Меня отвезли в госпиталь в Александро-Невской лавре со второй степенью дистрофии. За ночь там уходило из жизни по три-четыре человека. Трупы бросали в подвал, и оттуда периодически были слышны стоны — кого-то скинули раньше времени. Тощие санитары запихивали горы мертвых тел в грузовики. Но это зрелище уже не пугало — все чувства притупились. После госпиталя меня отправили в воздухоплавательный дивизион аэростатно-артиллерийского наблюдения — мы с высоты 800–1000 метров корректировали огонь советских батарей по немецким точкам. 14 января 1944 года началась операция по полному снятию блокады, и мы двинулись в сторону немцев. Под Нарвой меня ранило, я снова попал в госпиталь, после него в другую часть — роту связи.

Где была ваша семья на момент окончания войны?

С первых дней войны отец был врачом в госпитале в Ленинграде, мать там же работала библиотекарем. В 1945 году отец с группой фронтовых госпиталей дошел до Австрии, а я со своей ротой связи — до Восточной Пруссии — там я и узнал о победе. В школе я учил немецкий, поэтому в городе Мажейкяй мне пришлось объяснять двум немецким солдатам, как проехать в соседний город, — им нужно было сдать свой фургон артинструментальной разведки советским частям. Эти ребята были моими врагами, против которых я воевал долгих четыре года. Во мне должно было проснуться чувство ненависти, но они мне понравились — мы могли бы дружить, если б не война.