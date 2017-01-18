Фильм-номинант на «Оскар» от России в прокате, премьера спектакля Андрея Могучего в БДТ, выставка китайских военных художников в «Манеже» и ресторанный день – как весело и с пользой провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге: с 19 по 22 января
19 января
Фильм «Рай»
Выигравший «Серебряный лев» за лучшую режиссуру на Венецианском фестивале фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. Русская аристократка Ольга арестована нацистами за помощь еврейским детям. Ее отправляют в концентрационный лагерь, где она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблен в нее. Между ними завязываются странные и болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение.
Выигравший «Серебряный лев» за лучшую режиссуру на Венецианском фестивале фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. Русская аристократка Ольга арестована нацистами за помощь еврейским детям. Ее отправляют в концентрационный лагерь, где она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблен в нее. Между ними завязываются странные и болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение.
19 января
Фильм «Иллюзия любви»
Лирическая драма с Марион Котийяр и Луи Гаррелем, участвовавшая в конкурсе Каннского фестиваля прошлого года. Мечтательную Габриэллу семья против ее воли выдает замуж за добропорядочного человека. Но в санатории, куда ее отправляют на лечение, она влюбляется в раненного ветерана Вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.
Лирическая драма с Марион Котийяр и Луи Гаррелем, участвовавшая в конкурсе Каннского фестиваля прошлого года. Мечтательную Габриэллу семья против ее воли выдает замуж за добропорядочного человека. Но в санатории, куда ее отправляют на лечение, она влюбляется в раненного ветерана Вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.
19 января
Фильм «Невеста»
Доказав, свою режиссерскую состоятельность на «Пиковой даме» Святослав Подгаевский вновь взялся за еще один фильм ужасов. На этот раз пугая призраками дев, умерших аккурат перед матримониальным обрядом. Настя уговаривает будущего мужа взять её с собой к родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе: семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и девушку начинают мучать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит ее к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.
Доказав, свою режиссерскую состоятельность на «Пиковой даме» Святослав Подгаевский вновь взялся за еще один фильм ужасов. На этот раз пугая призраками дев, умерших аккурат перед матримониальным обрядом. Настя уговаривает будущего мужа взять её с собой к родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе: семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и девушку начинают мучать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит ее к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.
20 января
20:00
студия «Лендок»
Лекция Антона Долина
Один из самых известных кинокритиков страны Антон Долин прочитает на студии «Лендок» лекцию о том, что «Оскар» грядущий нам несет. Беседа точно не обойдется без дифирамбов триумфатору «Золотого глобуса» — мюзиклу «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла. Кроме того, киновед расскажет, какие фильмы стоит ждать в следующем году в кинотеатрах и ответит на вопросы зрителей.
Один из самых известных кинокритиков страны Антон Долин прочитает на студии «Лендок» лекцию о том, что «Оскар» грядущий нам несет. Беседа точно не обойдется без дифирамбов триумфатору «Золотого глобуса» — мюзиклу «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла. Кроме того, киновед расскажет, какие фильмы стоит ждать в следующем году в кинотеатрах и ответит на вопросы зрителей.
20 января
22:00
бар «Темнеет»
Концерт Сергея Летова и Романа Столяра
На сцене бара Темнеет в эту пятницу встретятся мэтры авангардного джаза: саксофонист, импровизатор и брат лидера «Гражданской обороны» Сергей Летов будет играть с основателем Лаборатории импровизационной музыки Романом Столяром. Ценители андерграунда знают: столкновение двух легенд — большое событие для петербургской джазовой сцены.
На сцене бара Темнеет в эту пятницу встретятся мэтры авангардного джаза: саксофонист, импровизатор и брат лидера «Гражданской обороны» Сергей Летов будет играть с основателем Лаборатории импровизационной музыки Романом Столяром. Ценители андерграунда знают: столкновение двух легенд — большое событие для петербургской джазовой сцены.
20 января
20:00
Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Спектакль-блог «Гамлет-Гаджет»
В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина и на канале Youtube пройдет премьера спектакля-блога «Гамлет-Гаджет» в ставшем модном жанре импровизационного театра. Каждый спектакль будет иметь свою тему, для первых спектаклей выбраны «Война или мир» и «Преступление или наказание».Каждый спектакль будет уникален. От них останется короткий видео-фильм на Youtubе.
В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина и на канале Youtube пройдет премьера спектакля-блога «Гамлет-Гаджет» в ставшем модном жанре импровизационного театра. Каждый спектакль будет иметь свою тему, для первых спектаклей выбраны «Война или мир» и «Преступление или наказание».Каждый спектакль будет уникален. От них останется короткий видео-фильм на Youtubе.
20 января
23:55
Mosaique
Вечеринка Realtime
В клубе Mosaique в пятинцу выступят два ярких представителя столичной электронной сцены: основатель Deficit Records, выпускник Meda Fury и Wilson Records — OL и резидент лейбла «Гост Звук», дважды отметившийся сетами на Boiler Room — Lapti. Поддержка от начальника лейбла Godzilla Kebab — Samesи и куратора вечеринок Sincere Music Denis Riabov.
В клубе Mosaique в пятинцу выступят два ярких представителя столичной электронной сцены: основатель Deficit Records, выпускник Meda Fury и Wilson Records — OL и резидент лейбла «Гост Звук», дважды отметившийся сетами на Boiler Room — Lapti. Поддержка от начальника лейбла Godzilla Kebab — Samesи и куратора вечеринок Sincere Music Denis Riabov.
21 января
Экскурсия «Книга рекордов петербургского метро»
Наша подземка опередила весь мир: в петербургском метро построена самая глубокая станция, первый односвод на рекордной глубине, первый тоннель под рекой Невой. Какими были первые проекты, что содержали нереализованные планы и как выглядят будущие — расскажет Дмитрий Графов.
Наша подземка опередила весь мир: в петербургском метро построена самая глубокая станция, первый односвод на рекордной глубине, первый тоннель под рекой Невой. Какими были первые проекты, что содержали нереализованные планы и как выглядят будущие — расскажет Дмитрий Графов.
с 21 по 10 февраля
19:30
ЦВЗ «Манеж»
Выставка «Китайская армия»
В ЦВЗ «Манеж» открывается выставка военных китайских художников. При армии КНР, оказывается, есть свой творческий вуз, где обучаются будущие живописцы. Работы для экспозиции отбирал лично комиссар Русского павильона на Венецианской биеннале и ректор Академии художеств Семен Михайловский. Всего покажут около ста портретов в традиционной технике гохуа, скульптуры, инсталляции и даже мультипликацию.
В ЦВЗ «Манеж» открывается выставка военных китайских художников. При армии КНР, оказывается, есть свой творческий вуз, где обучаются будущие живописцы. Работы для экспозиции отбирал лично комиссар Русского павильона на Венецианской биеннале и ректор Академии художеств Семен Михайловский. Всего покажут около ста портретов в традиционной технике гохуа, скульптуры, инсталляции и даже мультипликацию.
21 января
Ресторанный день
Вновь в петербургских квартирах, арт-пространствах, студиях, мансардах, на улицах и в парках откроются сотни однодневных баров, кафе и ресторанов от кулинаров-любителей. На этот раз фуд-энтузиасты приготовят еврейский форшмак в «ЕСОДе», полезную домашнюю Nutella и мексиканские пирожки эмпанадас в El Taquito, инфернально вкусный торт из разбитых сердец в «Нездоровой пище», домашние блинчики в «Цифербуге» и многое другое.
Вновь в петербургских квартирах, арт-пространствах, студиях, мансардах, на улицах и в парках откроются сотни однодневных баров, кафе и ресторанов от кулинаров-любителей. На этот раз фуд-энтузиасты приготовят еврейский форшмак в «ЕСОДе», полезную домашнюю Nutella и мексиканские пирожки эмпанадас в El Taquito, инфернально вкусный торт из разбитых сердец в «Нездоровой пище», домашние блинчики в «Цифербуге» и многое другое.
21 января
17:00
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Преступление и наказание»
В Александринском театре вновь покажут премьеру осень 2016 года — постановку закарпатского самородка, создателя театра своего же имени Аттилы Виднянского. В ней заняты сплошь молодые и перспективные актеры – Раскольниковым станет почти что ровесник героя Достоевского 27-летний артист Александринки Александр Поламишев, роль Свидригайлова досталась звезде труппы – Дмитрию Лысенкову.
В Александринском театре вновь покажут премьеру осень 2016 года — постановку закарпатского самородка, создателя театра своего же имени Аттилы Виднянского. В ней заняты сплошь молодые и перспективные актеры – Раскольниковым станет почти что ровесник героя Достоевского 27-летний артист Александринки Александр Поламишев, роль Свидригайлова досталась звезде труппы – Дмитрию Лысенкову.
21 января
18:30
Молодежный центр Эрмитаж
Семинар «Art&Science: Наука. Искусство. Музей»
С Молодежном центре Эрмитажа пройдет третий международный открытый семинар «Art&Science: Наука. Искусство. Музей», который музей организовал совместно с университетом ИТМО На этот раз химик и реставратор Остин Невин расскажет, как сохранять культурное наследие, а художник Вадим Фишкин поведает о так называемых «легких» материях.
С Молодежном центре Эрмитажа пройдет третий международный открытый семинар «Art&Science: Наука. Искусство. Музей», который музей организовал совместно с университетом ИТМО На этот раз химик и реставратор Остин Невин расскажет, как сохранять культурное наследие, а художник Вадим Фишкин поведает о так называемых «легких» материях.
21, 22 января
19:00
БДТ Основная сцена
Премьера спектакля «Губернатор»
В БДТ покажут первую премьеру 2017-го: постановку худрука театра Андрея Могучего по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Градоначальник, приказавший стрелять по толпе рабочих, мучается в ожидании расплаты. Подкрадывающаяся смерть, экзистенциальное одиночество и обреченность открывают в губернаторе человека. В спектакле звучит музыка легендарного Олега Каравайчука. В главной роли — Дмитрий Воробьев.
В БДТ покажут первую премьеру 2017-го: постановку худрука театра Андрея Могучего по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Градоначальник, приказавший стрелять по толпе рабочих, мучается в ожидании расплаты. Подкрадывающаяся смерть, экзистенциальное одиночество и обреченность открывают в губернаторе человека. В спектакле звучит музыка легендарного Олега Каравайчука. В главной роли — Дмитрий Воробьев.
21 января
20:00
Новая сцена Александринского театра
Встреча с композитором Антоном Батоговым
На Новой сцене Александринского театра запускается новый цикл «Сочинение на тему» –– серия встреч с выдающимися современными композиторами. Первым гостем станет Антон Батогов. Выдающийся виртуозный пианист и композитор встретится со слушателями за день до премьеры своей новой программы, в которой он будет исполнять все этюды Филипа Гласса.
На Новой сцене Александринского театра запускается новый цикл «Сочинение на тему» –– серия встреч с выдающимися современными композиторами. Первым гостем станет Антон Батогов. Выдающийся виртуозный пианист и композитор встретится со слушателями за день до премьеры своей новой программы, в которой он будет исполнять все этюды Филипа Гласса.
21 января
20:30
Петербургский Планетарий
Классика в Планетарии
Ансамбль солистов «Виртуозы Петербурга» в полной темноте на бис исполнит программу рождественского концерта. Организаторы объединят классическую музыку и живопись: под сочинения Чайковского, Моцарта, Штрауса, Баха и Вивальди на купольном своде покажут 3D-mapping шоу, собранное из полотен мастеров живописи.
Ансамбль солистов «Виртуозы Петербурга» в полной темноте на бис исполнит программу рождественского концерта. Организаторы объединят классическую музыку и живопись: под сочинения Чайковского, Моцарта, Штрауса, Баха и Вивальди на купольном своде покажут 3D-mapping шоу, собранное из полотен мастеров живописи.
21, 22 января
19:00
театр «Балтийский дом»
Спектакль «Анекдот»
В театре «Балтийский дом» премьера постановки по пьесе «Случай с метранпажем» одного из лучших советский драматургов – Александра Вампилова. Режиссером спектакля стал ученик Льва Додина Леонид Алимов.
В театре «Балтийский дом» премьера постановки по пьесе «Случай с метранпажем» одного из лучших советский драматургов – Александра Вампилова. Режиссером спектакля стал ученик Льва Додина Леонид Алимов.
21 января
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Exchange Point
Первая «обменная» вечеринка в 2017-м в Stackenschneider. В клубе выступит гость из Одессы, резидент лейбла Body Parts Eric, уже игравший в Петербурге прошлым летом.
Первая «обменная» вечеринка в 2017-м в Stackenschneider. В клубе выступит гость из Одессы, резидент лейбла Body Parts Eric, уже игравший в Петербурге прошлым летом.
22 января
11:30
Мариинский театр
Спектакль «История Кая и Герды»
На волшебной зимней опере Сергея Баневича выросло несколько поколений ленинградских детей: почти три десятилетия спектакль о приключениях Герды, вызволяющей Кая из плена Снежной королевы, не сходил со сцены Мариинского театра. Новую версию взялся поставить режиссер Алексей Степанюк, доверив главные партии солистам Академии молодых оперных певцов под руководством Ларисы Гергиевой. Костюмы и декорации для любимой сказки создавала лауреат «Золотой маски» Елена Орлова.
На волшебной зимней опере Сергея Баневича выросло несколько поколений ленинградских детей: почти три десятилетия спектакль о приключениях Герды, вызволяющей Кая из плена Снежной королевы, не сходил со сцены Мариинского театра. Новую версию взялся поставить режиссер Алексей Степанюк, доверив главные партии солистам Академии молодых оперных певцов под руководством Ларисы Гергиевой. Костюмы и декорации для любимой сказки создавала лауреат «Золотой маски» Елена Орлова.
22 января
19:30
Новая сцена Александринского театра
«Галерея плавающего звука»
В рамках серии мероприятий «Галерея плавающего звука» на Новой сцена Александринского театра свои видео-музыкальные перфомансы покажут медиа-художники Андрей Бундин, а также Patrick K.-H. и Олег Макаров. Вход свободный по регистрации.
В рамках серии мероприятий «Галерея плавающего звука» на Новой сцена Александринского театра свои видео-музыкальные перфомансы покажут медиа-художники Андрей Бундин, а также Patrick K.-H. и Олег Макаров. Вход свободный по регистрации.
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