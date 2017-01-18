19 января

Фильм «Невеста»



Доказав, свою режиссерскую состоятельность на «Пиковой даме» Святослав Подгаевский вновь взялся за еще один фильм ужасов. На этот раз пугая призраками дев, умерших аккурат перед матримониальным обрядом. Настя уговаривает будущего мужа взять её с собой к родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе: семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и девушку начинают мучать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит ее к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.