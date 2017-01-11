Лекция «Физиология стресса и продуктивности, или что мы не знаем о себе?»

В Охта Lab пройдет лекция сооснователя компании Welltory Евгении Смородниковой. Она расскажет о том, как улучшить навыки в борьбе со стрессом и стать более продуктивным: почему мы не можем начать новую жизнь с понедельника, что лежит в основе прокрастинации, что такое биохакинг, и как мы будем прокачивать свой организм через двадцать лет. Вход бесплатный по регистрации.

14 января, 17:30, Охта Lab