Фильм «Ла-Ла Ленд» в прокате, экспериментальные спектакли от театра АХЕ и «Упсала-Цирка» и несколько отличных вечеринок в честь Старого Нового года – как весело провести первые выходные после продолжительных каникул.
Уикенд в Петербурге: с 12 по 15 января
Фильм «Ла-Ла Ленд»
Долгожданный фильм, в котором Райн Гослинг и Эмма Стоун поют и танцуют наконец-то выходит в российский прокат. Триумфатор «Золотого глобуса» получил награды во всех номинациях, в которых был представлен. Скорее всего, столь же счастливая судьба ждет его и на «Оскаре». Начинающая актриса, которая между прослушиваниями подает кофе кинозвездам, и фанатичный джазовый музыкант, вынужденный подрабатывать в заштатных барах, влюбляются друг в друга. Но пришедший к паре успех начинает разрушать их отношения.
С 12 января
Фильм «Закон ночи»
Режиссерская работа Бена Аффлека о суровых гангстерских временах с Беном Аффлеком в качестве продюсера, сценариста и исполнителя главной роли. В картине также заняты Сиенна Миллер, Зои Салдана, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд. Во времена сухого закона в Америке главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает на жизнь бутлегерством и постепенно оказывается полностью вовлечен в криминальный мир.
С 12 января
Фильм «По млечному пути»
Материализуя личную утопию, Эмир Кустурица пускается во все тяжкие: сам играет главную роль, включает в фильм цирковые номера в исполнении мух, бабочек и пчел, а итальянскую красавицу Монику Беллуччи заставляет разговаривать по-сербски.
Молочник Костас полюбил доярку — чужую невесту. Она готовится к свадьбе и поет на итальянском, а вдвоем они радуются жизни. Но после ложного объявления о конце войны в Боснии, туда придут иностранцы в одинаковом камуфляже и начнут убивать всех без разбора.
С 12 января
Фильм «Почему он?»
Для ценителей незатейливых комедий а-ля «Знакомство с Факерами» очередная история неудачного представления родителям. Бонусом выступает Джеймс Франко. Правда, в написании сценария он не участвовал (а жаль). Дочь приводит в семью жениха – неуравновешенного интернет-миллионера, странными способами пытающегося наладить отношения с будущими родственниками.
С 12 января
Фильм «2+1»
Российские прокатчики, благодаря участию в картине Омара Си, эксплуатируют успешный бренд – отсылая в его названии к французскому хиту «1+1». Одна из бывших подружек подкинула беззаботному герою фильма грудного младенца. Он растит дочь один, но однажды возвращается мать Глории, решив вновь заняться воспитанием ребенка.
С 12 января
Сиюминутное кабаре «Глория транзит»
Три вечера подряд на Эрарта сцене артисты Инженерного театра АХЕ совместно со зрителями будут создавать так называемое «Сиюминутное кабаре». Это театральные импровизации в двух отделениях: сцены, объединенные общей темой. Каждый вечер она будет меняться. На сцене выступят Максим Исаев, Павел Семченко, Владимир Варнава, Валерий Кефт, Наталья Шамина, Илона Маркарова, Гала Самойлова, Игорь Устинович, Таня Лузай, Николай Хамов, Александр Кошкидько и другие.
12, 13, 14 января, 20:00, Эрарта
Открытие «БТК-Клуба»
Большой театр кукол с нового года запускает программу под называнием «БТК-Клуб». Помимо спектаклей, в рамках нее будут проводиться лекции, экскурсии, выставки и концерты. Неофициальное открытие «БТК-Клуба» назначено на 12 января. Зрителям покажут спектакль-концерт «NIRVANAпатия».
12 января, 20:00, Большой театр кукол
Спектакль «Хозяин кофейни»
Независимая группа театр post покажет в Social Club спектакль по пьесе современного драматурга Павла Пряжко «Хозяин кофейни». Главную роль в монопостановке Дмитрия Волкострелова играет номинант на театральную премию «Прорыв» Иван Николаев.
12 января, 20:00, Social Club
Спецпоказ фильма «Дачники»
Независимый фильм Александра Вартанова, ставший настоящим андеграундным хитом. Картина со строгим (и оправданным) рейтингом «18+» была снята задолго до трагедии со псковскими школьниками, но предсказала основные сюжетные повороты: юная пара, обосновавшаяся в лесном замке, промышляет массовыми убийствами и сбором черники.
12 января, 20:00, «Лендок»
Аудиовизуальная вечеринка NewQold
В резиденции искусств и технологий «КвартаРиата» в Петергофе пройдет празднование Старого Нового года. С 20:00 и до 8:00 там будут показывать инсталляции. С 21:00 они начнут сопровождаться ambient и диджей-сетами. Среди участников вечеринки художники Стас Багс, Полина Кузнецова, Ольга Ионина, Михаил Щелкунов и Александр Белков и многие другие.
13 января, 20:00, «КвартаРиата»
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Роман Кочержевский, фото: Михаил Павловский
Спектакль «Комната Шекспира»
Вольная версия пьесы «Сон в летнюю ночь», в которой герои Шекспира встречают героев Достоевского. Режиссером спектакля стал актер Роман Кочережевский, поставившей его под чутким руководством мэтра Юрия Бутусова. По словам Кочержевского, «это история о нервных и эгоистичных молодых людях, остро чувствующих время и любящих свою любовь: они понимают, что могут не успеть стать счастливыми и ломают себя, а во сне или помутнении вдруг сталкиваются со своими страхами и желаниями».
13 января, 19:00, Театр имени Ленсовета
Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек
В Петербурге 14 января пройдет велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Горожане в новогодних костюмах преодолеют шесть километров, стартовав от Инженерного сквера. На финише участников парада ждет фотосессия, а желающие продолжат день в баре brimborium. В программе вечеринки — дебаты о правильной зимней велоодежде и концерт.
14 января, 13:30
Старый Новый год с Moscoman
В клубе DOT на Кожевеной линии в Старый Новый год выступит Чен Московичи, более известный как Moscoman – продюсер и диджей новой волны, получивший известность благодаря феноменальному успеху своего лейбла Disco Halal, а также релизам на ESP Institute, Correspondant, I’m a Cliché и других. На поддержке локальные силы в лице Каливаса, Блейна, Тягунина и резидентов DOT.
14 января, 23:00, DOT
Вечеринка Melting Pot
В Stackenschneider пройдет вечеринка Melting Pot с участием полностью петербургской сборной: 12 Inch Stories, Ki.Mi., и Andrey Pshanava. Старт по традиции за минуту до полуночи – в 23:59.
14 января, 23:59, Stackenschneider
Лекция «Физиология стресса и продуктивности, или что мы не знаем о себе?»
В Охта Lab пройдет лекция сооснователя компании Welltory Евгении Смородниковой. Она расскажет о том, как улучшить навыки в борьбе со стрессом и стать более продуктивным: почему мы не можем начать новую жизнь с понедельника, что лежит в основе прокрастинации, что такое биохакинг, и как мы будем прокачивать свой организм через двадцать лет. Вход бесплатный по регистрации.
14 января, 17:30, Охта Lab
Artist-talk с Надей Албул и Кириллом Аграновским
В «КвартаРиате» пройдет artist-talk с Кириллом Аграновским и Надей Албул. Художники расскажут о своём творчестве и совместном проекте «Город: среда, строения, персонажи», который экспонируется в резиденции до 4 февраля.
15 января, 17:00, «КвартаРиата»
Спектакль «Я Басё»
В « Упсала-Цирке» покажут экспериментальный спектакль Яны Туминой. Вдохновившись идеей об универсальности языка поэзии режиссер поставила спектакль по мотивам японских трехстиший – хокку. В спектакле вместе с профессиональными артистами участвуют дети и подростки с особенностями развития и без них – каждый из которых рассказывает о той красоте, которую он видит вокруг и внутри себя, открывая в себе будущего поэта – ученика Мацуо Басё.
15 января, 18:00, Упсала-Цирк
Спектакль «Биография»
На Новой сцене театра Театр «Karlsson Haus» на Фурштатской, 30 покажут спектакль Алексея Лелявского «Биография». Соединив сюжет «Гадкого утенка» Андерсена с цитатами из автобиографии писателя, режиссер воспроизводит на сцене откровенную реальность, выводя зрителю героя, чья жизнь меньше всего похожа на сказочный рай.
15 января, 19:00, Театр «Karlsson Haus»
Лекция Аси Казанцевой
Популяризатор науки и борец с мифами о ГМО Ася Казанцева выступит с лекцией в музее Эрарта в рамках проекта «Слушай сюда». Научный журналист расскажет о том, как изучение иностранных языков влияет на развитие мозга.
15 января, 20:00, Эрарта
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