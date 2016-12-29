2016 год продлится на секунду дольше

Сутки 31 декабря официально продлятся на секунду дольше. Компьютерные часы покажут 23.59.60, а только потом – полночь, хотя обычно они показывают 23.59.59 и затем — 00.00.00.

День должна удлинить так называемая секунда координации (leap second). Дело в том, что в этом году снова необходимо синхронизировать всемирное координированное время (UTC) и универсальное время (UT1) из-за замедления вращения Земли и накапливания «лишней» секунды.

Скорость вращения Земли постепенно замедляется, и именно из-за этого накапливаются лишние секунды, объясняют специалисты. На сегодняшний день одни сутки на нашей планете длятся 86 400,002 секунды, а временной стандарт не учитывает две сотые доли.

Постепенно из них и набегает целая секунда. Для того чтобы синхронизировать время UT1 и время UTC, постепенно накапливаемая «лишняя секунда» добавляется к 30 июня или 31 декабря. Впервые это было сделано 30 июня 1972 года.