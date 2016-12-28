Несколько вариантов вечеринок в новогоднюю ночь для тех, кто решил остаться в городе, борьба «Викинга» и «Трех богатырей» за праздничный кинобокс-офис, «Золушка» и «Криминальное чтиво» на большом экране и целый ворох отличных концертов от Жени Любич до Animal ДжаZ – как весело провести зимние каникулы в Петербурге.
Уикенд в Петербурге: с 29 декабря по 8 января
Фильм «Викинг»
Прозванный задолго до релиза русской версией «Игры престолов» фильм выходит в прокат аккурат в преддверии новогодних праздников: чтобы расширить целевую аудиторию его выпустят в двух версиях – «12+» и «18+». Картину готовили почти семь лет, точно воссоздавая атмосферу средневековых междоусобиц. Будущий креститель Руси князь Владимир Святославович (Данила Козловский) согласно обычаям должен мстить за случайную смерть брата Олега другому брату – Ярополку. Побег к берегу Ледяного моря оказывается неудачен: за ним приезжает старший дружинник погибшего брата.
С 29 декабря
Новогодний карнавал «Зайчество»
В «Упсала-цирке» все новогодние каникулы детский спектакль «Зайчество», в рамках которого зрителей ожидает коктейльная вечеринка с морковным соком, необычные зимние игры под открытым небом (моркоулинг, морковный тир, заячьи бега) и подарки, которые нравятся и родителям, и детям (без вредных конфет).
29 – 31 декабря, 2 – 8 января, «Упсала-цирк»
Открытие пирамиды Augmented Reality
С 29 декабря на площади перед западным фасадом ЦВЗ «Манеж» установят пирамиду «Augmented Reality». Она будет состоять из фрагментов произведений коллекции Музея искусства Петербурга XX−XXI веков (филиала «Манежа»). Чтобы справиться с ребусом и определить, какие произведения зашифрованы, нужно скачать мобильное приложение «Манеж/AR» и сыграть в игру по поиску парных картинок.
29 декабря, возле ЦВЗ «Манеж»
Фестиваль «Этно-Механика»
Центр Курехина каждый год ищет самобытное новое искусство вне западной культуры. В этом году в «Космонавте» выступит звезда world music Инна Желанная, самый известный контрабасист Петербурга и участник группы «АукцЫон» Владимир Волков и команда «Душеполезные песни на каждый день», русская деревенская музыка с электроникой и драм-н-бейс «ТЕСТО» Sound System, Grupi Rinia, исполняющие албанскую свадебную музыку и другие команды, опирающиеся на культуру народов мира.
30 декабря, «Космонавт»
Балет «Каменный цветок»
Последний балет Сергея Прокофьева стал настоящим семейным подрядом: свои силы в написании либретто по мотивам уральских сказов Павла Бажова попробовала жена композитора Мира Мендельсон (правда, при участии Леонида Лавровского). Впервые в Мариинском театре его поставили в 1957 году, доверив хореографию спектакля Юрию Григоровичу, как раз решившему завершить балетную карьеру. Именно его версия начала триумфальное шествие по театрам страны. Спустя почти 60 лет 89-летний мэтр репетирует лично с солистами Мариинки восстановленный спектакль. Реанимируют и декорации – их рисуют по эскизам постановки 1957 года, созданным Симоном Вирсаладзе. Дирижировать на премьерных спектаклях будет Валерий Гергиев.
30 декабря, Мариинский театр
Балет «Рождественская история»
В канун Нового года премьер Михайловского театра Иван Васильев представит зрителям свой первый полноформатный спектакль – хореографическую версию повести Диккенса о терзаемом призраками мистере Скрудже – в котором исполнит главную партию. Музыку для постановки танцовщик также выбирал самостоятельно, остановившись на пьесах из «Детского альбома» и «Временах года» Чайковского.
31 декабря, Эрмитажный театр
Спектакль «Верная жена»
Переосмысление режиссером Семеном Спиваком одноименной пьесы Сомерсета Моэма. Жена узнает об измене мужа с лучшей подругой, но вместо того, чтобы устраивать сцены, пытается понять для себя, как получилось, что ушла любовь, а верность стала условностью, которой можно пренебречь. По словам режиссера, «человечество делится на две расы: мужчину и женщину», а он пытается разбираться в отношениях между ними.
31 декабря, Молодежный театр на Фонтанке
Опера «История Кая и Герды»
На волшебной зимней опере Сергея Баневича выросло несколько поколений ленинградских детей: почти три десятилетия спектакль о приключениях Герды, вызволяющей Кая из плена Снежной королевы, не сходил со сцены Мариинского театра. Новую версию взялся поставить режиссер Алексей Степанюк, доверив главные партии солистам Академии молодых оперных певцов под руководством Ларисы Гергиевой. Костюмы и декорации для любимой сказки создавала лауреат «Золотой маски» Елена Орлова.
31 декабря, 3, 5 января, Мариинский театр
Симфонический концерт «Новогодний Штраус-гала»
На Эрарта Сцене сыграют всю праздничную классику: основу программы составят опусы семейства Штраусов: например, вальс «Прекрасный голубой Дунай» или «Марш Радецкого». Также сводный коллектив из лучших оркестрантов Петербурга исполнит «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Венгерский танец» Иоганнеса Брамса и многие другие произведения с новогодним настроением.
31 декабря, 16:00, Эрарта
Новый год на Дворцовой площади
Новый год на Невском проспекте и Дворцовой площади начнут праздновать в 23 часа. Горожане смогут вместе послушают бой курантов, поводить хороводы вокруг главной елки и спеть новогодние песни. В 3 часа ночи в акватории Невы начнется праздничный фейерверк. В четыре часа ночи гуляния закончатся: петербуржцы смогут с комфортом добраться до дома — до круглосуточного метро их довезут ночные автобусы.
31 декабря, 23:00, Дворцовая площадь
Новогодняя вечеринка с Amir Alexander и Hakim Murphy
Новый год на андеграунд-площадке DOT будут встречать Amir Alexander из Чикаго. За 23 года своей музыкальной карьеры он объездил полмира со своими огненными сетами с чикагским, детройтским и нью-йоркским классическим звучанием. В 2006 году запустил лейбл Vanguard Sound и плотно занялся продюсерской деятельностью — издается на Secretsundaze, Plan B, Hypercolour/ Glass Table, Rekids (Official). Вторым гостем из Чикаго станет диджей и композитор Hakim Murphy, владелец лейбла Machining Dreams. Он издается на Synapsis Records, Innerspace Halflife, Pegasus Heat, Resonating, Hardware Hustlerz, Slowmotion и Dream Scoring. Также из Москвы едет Кирилл Sil — половина дуэта Easy Changes, один из основателей Nervmusic, совладелец столичного винилового магазина Deficit Records. Еще на мероприятии отыграют местные герои Slon, Hoopa, Shutta, El, Munt Berry, Denis Shubin, Exponent, Eye Qye, Tennisist, So.young, Andrey Pshanava, Duncel, Utah, Alexey Brylev, Pankov.
31 декабря, 23:00, DOT
Новогодняя вечеринка в в Mosaique
В ночь с 2016 на 2017 год в Mosaique пройдет вечеринка The Bells, ее главным гостем станет хорошо знакомый посетителям клуба французский музыкант Remain (Meant Records). В не совсем обычном для себя музыкальном амплуа выступит москвичка Sofia Rodina. Локальную поддержку представят куратор Mosaique – Moralez и его проект Kind Human Being, лайв сет представят подписанты Black Leather Records – проект Criminal In Dance, а также Fanick, Velvet, Boseg и Youkovskiy. Откроет ночь один из главных коллекционеров винила в Петербурге, участник проекта AMDJS Feodor AllRight.
31 декабря, 23:55, Mosaique
Вечеринка DOGMA-марафон
В рамках Special Case Events пройдет традиционная новогодняя вечеринка DOGMA-марафон. Среди участников обещают Bruno Pronsato, Birdsmakingmachine, Moreon. Локальная поддержка – знакомые лица: Arram Mantana, Zok Zok, Shutta, Bebadim, Eostra, Koksharov. Украсят пространство визуальные инсталляции и массивы Funktion One.
1 января, 1:00, о месте проведения сообщат позднее
Фильм «Три богатыря и Морской царь»
По традиции выпускаемая в Новом году очередная часть франшизы петербургской студии «Мельница» про приключения героев древнерусских былин. На это раз осмысление эпоса совсем вольное: чтобы развеяться, три богатыря решают слетать в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это время морской царь превращает Киев в Атлантиду, а героям нужно как-то вернуть все обратно.
С 1 января
Бесплатный цикл «Экскурсии по модерну»
В Петербурге запустили бесплатный цикл «Экскурсии по модерну» с осмотром парадных. Водить по городу всех желающих гиды будут в новогодние праздники. Фестиваль парадных Петроградской стороны откроется 2 января. С 10 утра до 17:30 вечера пройдет марафон из пяти экскурсий, переходящих одна в другую. На следующий день, 3 января, пройдут экскурсии по парадным Коломны. Завершится цикл 8 января — группа исследует Центральный район и увидит парадные домов северного модерна. Каждая экскурсия длится около 1–1,5 часа. Посетить можно одну, несколько или все сразу.
2–8 января
Вечеринка Party Time с Кто Dj
Вечеринка Федора Крылова (Кто Dj) в Aurora Hall. Помимо самого Кто Dj, на пати выступят также все знакомые лица: Mr.Finn, E Zoom, Kosinus, Дабл Джем, Fujin, Exit Music, Krasotin.
2 января, 23:30, Aurora Concert Hall
Показ фильма «Золушка»
В киноцентре «Родина» покажут отреставрированную версию легендарной ленфильмовской «Золушки». Классический сюжет сказки Евгений Шварц переделал специально для исполнительницы заглавной роли – Янины Жейно. Зрители увидят оригинальный черно-белый вариант на большом экране.
3 января, 15:20, киноцентр «Родина»
Спектакль «Ваш Гоголь. Последний монолог»
Постановка – авторская редакция спектакля Валерия Фокина 2011 года, который шел в помещении 7 яруса исторической сцены Александринского театра. «Ваш Гоголь. Последний монолог» – фактологическое обращение к последним дням жизни писателя, а также размышление о судьбе, религиозных и философских убеждениях, месте и роли настоящего художника в жизни.
4, 5 января, Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Комната Шекспира»
Вольная версия пьесы «Сон в летнюю ночь», в которой герои Шекспира встречают героев Достоевского. Режиссером спектакля стал актер Роман Кочережевский, поставившей его под чутким руководством мэтра Юрия Бутусова. По словам Кочержевского, это история о нервных и эгоистичных молодых людях, остро чувствующих время и любящих свою любовь: они понимают, что могут не успеть стать счастливыми и ломают себя, а во сне или помутнении вдруг сталкиваются со своими страхами и желаниями».
4 января, Театр имени Ленсовета
Театральная интерпретация античных мифов
В ЦВЗ «Манеж» покажут театральную интерпретацию античных мифов под аккомпанемент живых музыкальных инструментов. Наблюдая за действиями труппы, разворачивающимися в экспозиции, зрители получат возможность по-новому воспринять работы на выставке Genii Loci, проходящей сейчас в «Манеже». Участие в перфомансе бесплатное по регистрации.
4 января, 14:00, ЦВЗ «Манеж»
Гастроли «Театр.DOC»
Главные адепты вербатима в России привезут из Москвы в Петербург самые заметные постановки последних сезонов, среди которых документальные исповеди дважды сидевшей за разбой артистки-самородка Марина Клещевой «Лир-Клещ» и «Для танго двое не нужны», а также универсальная история поиска кавказскими девушками счастья в Москве – «Однушка в Измайлово».
4 – 7 января, площадка «Арт-Измерение»
Детские дни на Новой сцене
На Новой сцене Александринского театра три дня подряд будут проходить мастер-классы для детей от 6 лет и их родителей. В программе – урок от мимов «Интерактивное кино», на котором можно попробовать себя в качестве актера, режиссера и оператора; мастер-класс от профессиональных кукольников «Домашний театр теней», а также киносеанс (4 января покажут «Опасные каникулы», 5 января – «Клад», 6 января – «Осенью 41-го».
4 - 6 января, 14:00, Новая сцена Александринского театра
Концерт Tequilajazzz
Традиционный зимний концерт группы Евгения Федорова. Представив публике мягкую акустическую программу, коллектив снова готов «греметь» с новой «электрической» аод загадочным названием «Украденные шедевры». В лайн-апе будут как известные песни, так и исполняющиеся только по большим праздникам композиции поздней «Текилы».
4 января, 20:00, «Космонавт»
Фильм «Кредо убийцы»
Как и в «Макбете», в новой картине мастера визуально безупречных лент, австралийца Джастина Курзеля (также автора парасинема «Снежный город») вновь снимается дуэт из Марион Котийяр и Майкла Фассбендера. Основой для фильма стала одноименная компьютерная игра в жанре приключений в Средневековье, но по ней был написан оригинальный сценарий
С помощью революционной технологии, высвобождающей генетическую память, Каллум Линч переживает в Испании XV столетия приключения Агилара, своего предка. Получив таким путем невероятные знания и способности, он сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.
С 5 января
Фильм «Ложные признания»
Типичная французская комедия по адаптированной пьесе Мариво (ее действие перенесено в наше время) c Луи Гаррелем и Изабель Юппер. Прекрасный, но бедный юноша Дорант безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту. Но дядя хочет женить его на Мартон, деловитой компаньонке вдовы. А мать Араминты мечтает о том, чтобы состоятельная дочь вошла еще и в аристократические круги, и намерена выдать ее за графа Доримона.
С 5 января
Фестиваль саундтреков
На сцене музея современного искусства Эрарта пройдет гастрольная версия московского фестиваля саундтреков «Кинозвук». Камерный оркестр «TenBitZ Collective» исполнит мелодии из знаменитых кинофильмов — «В джазе только девушки», «Джеймс Бонд», «Джентельмены удачи», сериалов «Клиника», «Друзья» и «Бандитский Петербург», игр «Mario» и «Мортал Комбат» и многих других.
5 января, 20:00, Эрарта
Благотворительный фестиваль «Рождество»
На благотворительном фестивале в Анненкирхе выступят группы IOWA, Pravada, Malinen,
Subcultura, Шарфы и Дмитрий Шлетгауэри госпел-хор Total Praise. Все пришедшие получат памятные подарки, а так же примут участия в розыгрыше призов. Все вырученные средства пойдут на реставрацию Анненкирхе.
6 января, 18:00, Анненкирхе
Концерт Жени Любич
Певица Женя Любич даст «Белый концерт» на сцене Эрарты. В программе прозвучат знакомые и новые песни, в которых сверкает белый снег, кружит метелица и наступает зима. Кроме того, Женя Любич представит новый мини-альбом под названием «Снежно», треки которого идеально соответствует теме белого концерта.
6 января, 20:00, Эрарта
Концерт ВИА «Пролетарское танго»
Выступление играющей каверы на хиты СССР группы «Пролетарское танго» совместят с Новым годом в советском стиле: на «Лендоке» будут раздавать мандарины и шампанское, а обладателей вип-билетов покатают на ретро-автобусе.
6 января, 19:00, киностудия «Лендок»
Спецпоказ фильма «Тони Эрдманн»
Комедия Марен Аде по ее собственному сценарию завоевала сердца зрителей Каннского кинофестиваля, выиграла на нем приз от критиков ФИПРЕССИ и попала в число главных картин 2016 года по версии авторитетного «Кайе дю синема», кинокритика Антона Долина и «Кинопоиска». В России картина выйдет только 23 февраля, но на каникулах ее можно будет посмотреть «досрочно» – в рамках спецпоказа на «Лендоке».
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, серьезным бизнес-консультантом престижной корпорации. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного предпринимателя Тони Эрдманна. Своими странными выходками Винфред надеется изменить представление дочери о жизни.
7 января, 19:30, открытая киностудия «Лендок»
Концерт Animal ДжаZ
В рождественский вечер петербургская группа выступит в родном городе на сцене клуба «Космонавт». Все хиты сыграют в новогодних акустических лиричных версиях.
7 января, 20:00, «Космонавт»
Спецпоказ фильма «Криминальное чтиво»
В киноцентре «Родина» покажут на большом экране культовый фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Демонтироваться будет оригинальная версия с русскими субтитрами.
7 января, 20:30, киноцентр «Родина»
Концерт Саши Алмазовой и Non Cadenza
Соул-дива Саша Алмазова и ее группа Non Cadenza дадут рождественский концерт на сцене Эрарты. Музыканты сыграют как знакомые публике песни, так и композиции, которые войдут в третий студийный альбом. Его планируют выпустить в апреле.
8 января, 20:00, Эрарта
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