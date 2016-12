Новогодняя вечеринка в в Mosaique

В ночь с 2016 на 2017 год в Mosaique пройдет вечеринка The Bells, ее главным гостем станет хорошо знакомый посетителям клуба французский музыкант Remain (Meant Records). В не совсем обычном для себя музыкальном амплуа выступит москвичка Sofia Rodina. Локальную поддержку представят куратор Mosaique – Moralez и его проект Kind Human Being, лайв сет представят подписанты Black Leather Records – проект Criminal In Dance, а также Fanick, Velvet, Boseg и Youkovskiy. Откроет ночь один из главных коллекционеров винила в Петербурге, участник проекта AMDJS Feodor AllRight.

31 декабря, 23:55, Mosaique