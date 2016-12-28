В Петербурге пройдет велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В Петербурге пройдет велопарад Дедов Морозов и Снегурочек — 14 января участники проедут по будущей велодорожке на Фонтанке.

Горожане в новогодних костюмах преодолеют шесть километров, стартовав от Инженерного сквера. Организаторы велопарада хотят показать, что ездить на байке по зимнему Петербургу можно комфортно и весело.

На финише участников парада ждет фотосессия, а желающие продолжат день в баре brimborium. В программе вечеринки — дебаты о правильной зимней велоодежде и концерт.

Добавим, что в центре Петербурга накануне решили проложить первую велополосу: дорога для велосипедистов на набережной Фонтанки вошла в проект «Твой бюджет» и набрала необходимое число голосов участников комиссии. Теперь на создание велотрассы от Невы до Гороховой улицы власти выделят не менее 4,5 млн рублей.

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