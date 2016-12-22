Владимир Познер: «Россия довольно надолго превратила собственный народ в рабов»

Об Оттепели

Оттепель 1960-х — одна единственная, и больше никаких других «оттепелей» не было и не будет. Просто «Оттепель», само слово, характерно для одной эпохи, и могут быть подобные явления, но не надо их также называть. Это путаница. Всё равно, что называть «Ренессансом» какой-нибудь расцвет живописи сегодня: это будет уже другое.

В горбачевское время тоже говорили: «Ну, наконец-то, у нас будет то, что должно было быть». А дальше — никаких мечтаний о том, чтобы было справедливое общество. Никакой идеологии уже нет. И мы говорим «А чего мы хотим?» — «Вот, мы ждем оттепели». А что это значит? Чего мы ждем-то на самом деле? Как мне кажется, когда нам было в 1960-е 20 с чем-то лет, были реальные мечты о том, какая будет жизнь, какое общество. Сегодня этого нет. Сегодня совершенно другие устремления. Не говорю, хуже-лучше, но другие.

О Брекзите, выборах в США и тоске по прошлому

Я был в Великобритании прямо накануне референдума по Брекзиту. Произошло то, что произошло, 52% «за», 48% «против». На следующий день репортеры Би-би-си ездили по стране и брали интервью у людей. И вот прекрасный небольшой городок на севере Англии, и там две дамы. Ну, такие англичаночки: седенькие, аккуратненькие, приятные во совсем. И журналист спрашивает: «Вы как голосовали? За Брекзит или против?» — «За, конечно!» — «А почему?» — «Ой, вы знаете, так хочется жить как когда-то». А «как когда-то» при ближайшем рассмотрении не было (например, что все были белые). Вот, был такой французский поэт Артюр Рембо. Он в письме одному своему знакомому после посещения Англии указывал: «Здесь снег идет неграми».

Какое прошлое! О чем мы говорим! А у нас что, нет этого – этой ностальгии? Пусть будет, как когда-то. Хочу спросить: а как было когда-то? Коммунальные квартиры, где с утра восемь семей встают в очередь пописать. И очереди бесконечные: «Что дают?» Как только ты видишь очередь, ты встаешь на всякий случай — мало ли, что дают.

Вот, какое прошлое. Мечтать-то надо не об оттепели, мечтать надо о другом: о том, чтобы у людей возникло ощущение, что они — граждане страны, и что это их страна, а не страна кого-то, который там стоит. Или сидит.

Мой друг Фил Донахью, американский друг, когда выяснилось, что, все-таки, Дональд Трамп выигрывает выборы в США, он громко сказал: «Мы заслужили Трампа». Об этом надо подумать, а не о каких-то повторениях давно ушедшего навсегда нечто, что называется «оттепель».

О безответственности

Из мне известных европейских стран Россия — единственная, которая довольно надолго превратила собственный народ в рабов. Не импортировала как многие, а просто крепостное право ввела. То есть их нельзя было убивать, а продавать, покупать, сечь, жену туда, мужа туда, а ребенка туда — это всё можно было. Что можно сказать о рабе? То, что это самый безответственный человек, потому что за него отвечает другой — он сам никаких решений не принимает. Полное отсутствие ответственности.

Пусть мне кто-нибудь скажет, что, когда это продолжается в течение веков, то никак не сказывается на национальном менталитет. Это влияет! Как их освобождали? «Ты свободен, всё. Ни земли, ничего – как хочешь, так и устраивайся». И недаром они потом говорили: «Барин, да не надо! Ну, не надо. Я хочу быть с тобой».

К 1917 году попали внуки этих освобожденных. И опять двадцать пять! Вы можете что угодно мне рассказывать. Но, конечно, это опять рабство — ответственность вся только сверху: партийный аппарат и так далее. В этом смысле, конечно, Россия отстала от Европы. В Европе в XIX веке рабов не было уже, я имею в виду своих. В средние века были, но потом-то нет.

О демократии

Я совершенно не согласен с оценкой, что в России демократия невозможна и вообще не нужна. Думаю, что в России, как и у всех, она будет.

Одна из проблем, которая сегодня существует и, на мой взгляд, главная проблема — это то, что люди, которые управляют страной во всех сферах, — это советские люди. Они родились в Советском Союзе, ходили в советскую школу, были пионерами и комсомольцами, членами партии. Они — продукт определенной эпохи. Не хорошие и не плохие. И они попали в другую ситуацию и общество, которым пытаются управлять со своим с тем менталитетом, и не очень получается. Поэтому, да, время потребуется.

О пути России

Терпеть не могу господина Тютчева с его стихотворением «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать — в Россию можно только верить». Я люблю переделывать это так. Значит, умом Панаму не понять, умом Канаду не понять, ну и так далее. Да, Россия — страна сложная, большая, с особой историей. А что, Китай нет? Или Индия нет? Или Япония нет? Или Франция нет? Это во-первых.

Во-вторых, для меня Россия, несомненно, Европа. Доказательство этого – русская музыка классическая. Она абсолютно европейская, а не азиатская. Русское искусство, живопись, литература — абсолютно европейские. Пускай мне кто-нибудь скажет, что Толстой — азиат, я хочу просто поговорить с этим человеком тогда. Значит, это европейская страна.

Но у каждой страны есть особый путь. Вы скажите французу, что у вас общий путь – в глаз получите.

Да, у России есть свой путь. Что значит «западный»? Если это имеется в виду путь развития демократии, то да, она по этому пути пойдет.