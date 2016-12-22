В центре Петербурга проложат первую велодорожку

В центре Петербурга проложат первую велополосу: дорога для велосипедистов на набережной Фонтанки вошла в проект «Твой бюджет» и набрала необходимое число голосов участников комиссии.

Теперь на создание велотрассы от Невы до Гороховой улицы власти выделят не менее 4,5 млн рублей

Авторы проекта отмечают, дорожку проложат благодаря активности петербуржцев: результаты голосования «Вконтакте» и комментарии по хэштегу #яхочувелодорожкунафонтанке помогли убедить комиссию. «Велосипедизация Санкт-Петербурга» пообещала контролировать проект на всех этапах: от согласования до реализации.

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Комментарии (1)

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  • Corax Devil 22 дек., 2016
    Велосипед - такой мерзопротивный вид транспорта, который ненавидят и пешеходы, и автомобилисты, и байкеры. Он крайне неэффективен и мешает всем, кроме других велосипедистов) И роллеры со скейтерами опять обделены. Либо надо делать хорошо и не в ущерб обычному траффику, либо не заниматься этой чушью!

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