Полуденный выстрел с Петропавловки дал старт масштабной выставке Айвазовского

Сегодня, 21 декабря, пушка на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости выстрелила в честь открытия масштабной выставки полотен Ивана Айвазовского, которую подготовили к 200-летию со дня рождения мариниста.

Первыми собрание работ великого живописца увидят представители городских СМИ. А для петербуржцев выставку откроют уже завтра, 22 декабря. Она займет все пространство залов Корпуса Бенуа.

В экспозицию войдет свыше 120 полотен мастера из разных музеев: Русского музея, Военно-Морского музея, Царского Села и Морского кадетского корпуса. Кроме того, в особом разделе выставки покажут две сотни работ, материалов и фотографий, знакомящих с иконографией Айвазовского.

Ранее большую выставку, посвященную живописцу, открыли в Третьяковской галерее. Петербургская экспозиция будет отличаться от столичной: ее дополнят произведениями из личных коллекций. Полотна Айвазовского можно будет увидеть до 10 марта 2017 года.

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