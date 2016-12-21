В Петербурге запустили бесплатные экскурсии по парадным

В Петербурге запустили бесплатный цикл «Экскурсии по модерну» с осмотром парадных. Водить по городу всех желающих гиды будут в новогодние праздники: с 2 по 8 января.

Так, фестиваль парадных Петроградской стороны откроется 2 января. С 10 утра до 17:30 вечера пройдет марафон из пяти экскурсий, переходящих одна в другую. Группа прогуляется по модерновым зданиями одного из главных исторических районов города.

На следующий день,3 января, пройдут экскурсии по парадным Коломны. А завершится цикл 8 января — группа исследует Центральный район и увидит парадные домов северного модерна.

Каждая экскурсия длится около 1–1,5 часа. Посетить можно одну, несколько или все сразу.