И.о.царя: кто сегодня претендует на трон Романовых?

Чтобы понять, кто в принципе имеет право наследовать давно несуществующий трон, нужно изучить Акт о престолонаследии и «Учреждение об императорской фамилии», обнародованные Павлом I в 1797 году и вошедшие позднее в Основные законы Российской империи. Слишком долго дожидавшийся короны Павел Петрович изменил правила ее получения, утвержденные указом Петра I 1722 года, согласно которым монарх имел право сам назначить себе преемника, причем как мужского, так и женского пола. Акт практически лишал женщин возможности взойти на трон, который отныне должен был переходить по праву первородства от отца к старшему сыну, а в случае его смерти — к следующему сыну, внуку или правнуку императора. Разработанный Павлом I документ запрещал занятие престола лицом, не принадлежащим к Православной церкви и рожденным не от православных родителей, а также требовал от будущего царя вступления в равнородный брак: мезальянсом считалась свадьба с любой подданной, будь она даже светлейшей княгиней. Кроме того, будущий царь не мог жениться на разведенной женщине и вступать в близкородственный союз, например с двоюродной сестрой. Только в том случае, если заканчивались все наследники мужского пола, которые соблюли эти условия, корона могла достаться ближайшей в очереди к ней женщине.

Вся эта казуистика может показаться не имеющей никакого отношения к вопросу переселения на историческую родину нынешних наследников Романовых, но это не совсем так. Опираясь именно на эти законы, действия которых никто не отменял, Объединение членов рода Романовых давно объявило, что людей, имеющих право занять трон, в наше время просто нет. В этот семейный клуб по мужской и женской линиям входят тридцать человек от родившегося в 1923 году внучатого племянника Николая II художника и князя императорской крови Андрея Андреевича до появившегося на свет в 2009 году князя Даниила Данииловича. По мнению Объединения, все ныне живущие Романовы рождены в неравнородных браках, сами состоят в таких же браках и потому не могут претендовать на то, чтобы когда-нибудь надеть на голову большую императорскую корону, которая хранится в Алмазном фонде Кремля. Соответственно, не может быть и речи о каком-то особом статусе и возвращении в Россию Императорской семьи по причине отсутствия таковой. Вопрос закрыт.

С такой позицией несогласны двое из Романовых и именно этих двоих и считают возможными претендентами. Это живущая в Мадриде великая княгиня Мария Владимировна, которая именует себя главой Российского императорского дома, и ее сын великий князь Георгий Михайлович. Она — внучка двоюродного брата Николая II великого князя Кирилла Владимировича, в 1924 году объявившего себя императором в изгнании Кириллом I. Он — ее сын он давно расторгнутого брака с принцем Францем-Вильгельмом Прусским, правнуком кайзера Вильгельма II. Мария Владимировна и ее сторонники, так называемые легитимисты, последовательно отвергают все обвинения родственников в несостоятельности претензий Кирилловичей.

У них есть ответы на все вопросы. Дедушка Кирилл Владимирович женился на собственной двоюродной сестре, к тому же разведенной и в тот момент неправославной? Но еще Николай II официально признал этот брак в 1907 году. Мать Кирилла Владимировича великая княгиня Мария Павловна после свадьбы осталась лютеранкой? Но она приняла православие после смерти своего мужа в 1909 году. Кирилл Владимирович во время Февральской революции нацепил красный бант и привел Гвардейский экипаж на присягу к Государственной думе, нарушив присягу императору? Но по его словам, сделал он это ради восстановления порядка и монархии. Отец Марии Владимировны великий князь Владимир Кириллович женился на разведенной женщине неавгустейшего происхождения? Но великая княгиня Леонида Георгиевна была из рода Багратион-Мухранских, до XVIII века бывших грузинскими царями, а в брак она вступила не по православному обряду, а значит и замужем не была. Георгий Михайлович не Романов, а Гогенцоллерн? Но муж Марии Владимировны перед свадьбой принял православие, имя Михаила Павловича и титул великого князя. И так далее и тому подобное.

В любом случае остается признать, что найти каких-то других, более легитимных родственников последней царской семьи, чем члены Объединения рода Романовых или Мария Владимировна и ее сын просто невозможно. Первые от чести «официального» переселения на историческую родину в любом случае отказались. А права Марии Владимировны в качестве главы Российского императорского дома признаются Русской Православной церковью, Российским дворянским собранием и всеми монархическими домами Европы, как царствующими, так и томительно дожидающимися реставрации.