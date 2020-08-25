В настоящий момент Смольный составляет план введения новых ограничений по коронавирусу — в частности потому, что заболеваемость вновь начинает расти, а осенью правительство ожидает вторую волну пандемии. По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, уже сейчас Комитету по здравоохранению поручено подготовить план по развертыванию коек — часть из них должна быть подготовлена для пациентов с сезонным гриппом, часть для лечения пневмонии на фоне коронавируса.

Также план по введению ограничительных мер разрабатывает Комитет по экономической политике. Предположительно, в первую очередь начнут закрывать то, что было открыто последним — торговые центры и рестораны. Однако точное решение будет принято после того, как соответствующие рекомендации поступят от Роспотребнадзора — план будет разрабатываться ведомством с учетом коэффициента распространения COVID-19 и наличия свободных коек.

Несмотря на «режим готовности» Смольного, Елин уверяет — полной симметрии с ограничениями, вводимыми весной, не будет. «Локдауна желательно избежать», — заявил он.

Как пишет «Фонтанка», в Смольном опираются на выводы, сделанные рабочей группой по анализу и прогнозированию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди основных выводов членов комиссии, в которую вошли представители Политехнического университета, СПбГУ, Новосибирского государственного университета и НИИ гриппа имени Смородинцева, отсутствие прорыва в борьбе с COVID-19, неимение коллективного иммунитета ни в одной стране мира, частота тяжких пневмоний.