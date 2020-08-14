Возле школы искусств в Кировском районе установили памятник Виктору Цою

Скульптура Цоя авторства Матвея Макушкина изготовлена из бронзы, ее высота — три метра. Памятник изображает Цоя в полный рост, его руки держат гитару, а взгляд устремлен вверх. Дата торжественного открытия пока не определена. Как сообщила начальник отдела культуры администрации Кировского района Ирина Быстрова, церемония будет проведена после «согласования всех заинтересованны сторон» — предположительно, «в самое ближайшее время, в августе».

Еще в 2009 году Фонд памяти Виктора Цоя при поддержке Комитета по культуре Петербурга объявил о начале конкурса на создание проекта памятника музыканту. Установить фигуру планировали еще в 2010 году, однако голосование на лучший вариант растянулось на 4 года — только в середине 2014-го Макушкин смог приступить к работе. Статуя отлита из бронзы по канонической фотографии Виктора Цоя в объективе Юрия Чашкина.