В июле в Петербурге было зарегистрировано 5827 смертей, что на 19,2% больше, чем в 2019 году. Месячный показатель также стал самым высоким за последние 10 лет — последний раз такая высокая смертность была зафиксирована в 2014 году.
В июле в Петербурге скончались 5827 человека. Это рекордный за 10 лет месячный показатель
По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния, в июле 2020 года в Петербурге скончались 5827 человек. Месячный показатель стал рекордно высоким за последние 10 лет (данные доступны за период с 2011 по 2020 годы). Последний раз наиболее высокая смертность была зафиксирована в 2014 году — тогда в июле скончались 5353 человека.
Всего в июле 2011 года скончались 4987 человек, 2012-го — 4850, 2013-го — 4822, 2014-го — 5353, 2015-го — 5042, 2016-го — 4529, 2017-го — 4713, 2018-го — 5085, 2019-го — 4885, в июле 2020 года — 5827 человек.
Напомним, в мае 2020 года в Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост числа внебольничных пневмоний — 9 560 случаев, что в 9,9 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. В Смольном связывают это с пандемией новой коронавирусной инфекции, пик которой пришелся именно на этот месяц.
В июне месячный показатель смертности в городе также был рекордным — по сравнению со статистикой за июнь в другие годы. Высокая смертность вновь была связана с пиком эпидемии. По состоянию на 11 августа, в Петербурге за все время от коронавируса скончались 2 176 человек. Всего в России почти 900 тысяч заболевших, во всем мире — более 20 миллионов.
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