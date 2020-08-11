В июле в Петербурге скончались 5827 человека. Это рекордный за 10 лет месячный показатель

Всего в июле 2011 года скончались 4987 человек, 2012-го — 4850, 2013-го — 4822, 2014-го — 5353, 2015-го — 5042, 2016-го — 4529, 2017-го — 4713, 2018-го — 5085, 2019-го — 4885, в июле 2020 года — 5827 человек.

Напомним, в мае 2020 года в Петербурге зафиксировали почти 10-кратный рост числа внебольничных пневмоний — 9 560 случаев, что в 9,9 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. В Смольном связывают это с пандемией новой коронавирусной инфекции, пик которой пришелся именно на этот месяц.

В июне месячный показатель смертности в городе также был рекордным — по сравнению со статистикой за июнь в другие годы. Высокая смертность вновь была связана с пиком эпидемии. По состоянию на 11 августа, в Петербурге за все время от коронавируса скончались 2 176 человек. Всего в России почти 900 тысяч заболевших, во всем мире — более 20 миллионов.