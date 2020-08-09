В субботу, 8 августа, после снятия ограничений в Петербурге открылся парк аттракционов «Диво-остров» на Крестовском острове, однако теперь посетители должны заплатить за вход. Об этом говорится на сайте парка аттракционов.
Вход в в «Диво-остров» стал платным после отмены ограничений
Так, желающим прогуляться в парке на Крестовском придется заплатить 100 рублей. Как передают «Невские Новости», на территории парка также следует соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Однако на американских горках или любых других аттракционах разрешается снять маску.
Напомним, с 8 августа в Петербурге снимают еще ряд ограничений, введенных ранее в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В субботу заработали аттракционы под открытым небом, а также разрешили проведение мероприятий на улице.
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