Вход в в «Диво-остров» стал платным после отмены ограничений

Так, желающим прогуляться в парке на Крестовском придется заплатить 100 рублей. Как передают «Невские Новости», на территории парка также следует соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Однако на американских горках или любых других аттракционах разрешается снять маску.