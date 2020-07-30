На создание «школ патриотического граффити» весной 2020 года выиграл грант в размере 1,2 миллиона рублей от Росмолодежи Серафим Иванов — бывший морпех, непрофессиональный художник и член движения «Волонтерской Роты «Боевого братства». По его словам, задача проекта не только в создании «новых культурных доминант», но и в противодействии вандализму — «чтобы те, которые маты там рисуют на стенах, органы всякие, направили порывы в более социально приемлемое русло».

Как рассказал Иванов «Фонтанке», волонтеры молодежного крыла «Братства» увлеклись граффити еще два года назад. В Петербурге они создали работы в честь 30-й годовщины вывода войск из Афганистана — портрет Бориса Громова на мосту через ущелье на границе Советского Союза и Афганистана и изображение с пограничниками, которые бегут на заставу. В Москве уже на тему Великой Отечественной войны — портрет ветерана Черноморского флота и панораму битвы за Севастополь.

В школы будут принимать начинающих уличных художников в возрасте от 17 до 25 лет. В Петербурге их обучением займется художник Василий Цветков, известный по портретам нобелевских лауреатов у Политехнического университета. Занятия будут проходить в муниципальном центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» на Шпалерной улице, там же художники впервые попробуют себя на практике — на стенах закрытого двора здания.

Всего выпускники школы патриотического граффити создадут около десяти рисунков в Невском и, возможно, Центральном районах Петербурга — разместят их на трансформаторных будках площадью около 30 квадратных метров. В Петербурге единой тематикой всех работ станет Блокада Ленинграда. Свою поддержку проекту уже высказали в Заксобрании города и Комитете по молодежной политике Смольного. Иванов уверен, что проблем с согласованием не возникнет — контакт поддерживают и с районными администрациями.