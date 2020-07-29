На набережной реки Карповки завершилась реконструкция доходного дома 1879 года постройки

Доходный дом был возведен в 1879 году в качестве флигеля деревянного здания, выходившего на Карповский переулок. В советское время он был жилым — как пишет «Градозащитный Петербург», перевели в нежилой фонд здание в 2003 году. После дом долгое время стоял заброшенным — и в 2009 году, согласно закону «О границах зон охраны», снос этого исторического здания без воссоздания стал невозможен.

Заключение о соответствии проектных материалов по реконструкции здания КГИОП выдал в 2015 году. Проектом предполагалось проведение работ без демонтажа и устройства подземного пространства с сохранением внешнего облика здания. В 2016 году доходный дом законсервировали — вплоть до 2019 года здание было закрыто фальш-фасадом. Строительная техника была пригнана на участок в феврале.

Разработкой проекта реставрации занималось ООО «НИиПИ Спецреставрация». В соответствии с архивными данными воссоздали исторический балкон на втором этаже лицевого фасада, выкрасили здание в желтый цвет в соответствии с колерным бланком Комитета по градостроительству и архитектуре, установили окна в кровле и прямки вдоль дворовых фасадов, а также раскрыли заложенные ранее оконные проемы на дворовых фасадах — аналогично лицевой части здания.