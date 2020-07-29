По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, застройщик намерен ввести центр в строй уже в ноябре 2020 года — жители Славянки «очень его ждут». «Люди должны иметь возможность пойти в спортзал, в бассейн, ребенка в кружок отвести. Сегодня в Славянке проживает более 60 тысяч человек. Есть дефицит культурно-досуговых учреждений, а спортивных объектов нет совсем», — отметил он.

В новом центре помещения для досуга и занятий спортом займут 35% от общей площади. Здесь организуют центр детского творчества, физкультурно-оздоровительный клуб с бассейнами, спортивные секции для детей. Также планируется открыть кинотеатр, магазины, кафе и рестораны.

Напомним, в микрорайоне Славянка Пушкинского района Петербурга также появится новый спортивный комплекс. На площади в 9 тысяч квадратных метров разместится ледовая арена, несколько тренажерных залов и два бассейна, часть помещений комплекса отведут для сдачи нормативов ГТО. По планам градоначальников, его появление компенсирует нехватку спортивных объектов в микрорайоне.