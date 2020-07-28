Смольный избавит Невский проспект от висящих над ним проводов

Как пишет «Фонтанка», в рамках проекта «Чистое небо» Смольный подготовил дополнения в действующие с 2016 года «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга». Согласно новому пункту 8.9, в городе «запрещается использование фасадов зданий, сооружений для размещения над улицами, площадями, набережными, территориями зеленых насаждений общего пользования воздушных линий связи, в том числе с использованием стоечных опор и воздушно-кабельных переходов для прокладки и подключения между зданиями, сооружениями».

Также правительство Петербурга расширит список мероприятий по содержанию фасадов домов. После вступления поправок в силу можно будет законно демонтировать уже протянутые между домами — над улицами, скверами и набережными — провода.

Проект «Чистое небо» был предложен главой Комитета по транспорту Александром Головиным в августе 2017 года. Тогда планировалось, что в 2018 году небо над Невским проспектом будет очищено не только от проводов, но и троллейбусных сетей. «Правда, придется же не только контактную сеть убирать, но и делать кабелирование других сетей. Центр города только выиграет от этого. Имеется в виду весь Невский проспект на всем протяжении», — заявил тогда Головин. В 2019 году чиновники рассматривали несколько нормативных концепций по избавлению города от воздушных линий связи.