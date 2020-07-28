Общероссийское объединение пассажиров составило рейтинг комфортности и доступности метро в городах России. Возглавил список метрополитен Москвы, аутсайдером рейтинга стала подземка Петербурга — в том числе метрополитен оказался худшим по соотношению позитивных и негативных сообщений в СМИ. В метрополитене Петербурга с результатами рейтинга не согласны — «Собака.ru» приводит главные тезисы официального опровержения.
Петербургский метрополитен назвали худшим в России. В подземке это опровергли
-
Kalabi Yau / Shutterstock.com
Как говорилось в результатах исследования, проведенного Общероссийским объединением пассажиров по просьбе информационного агенства «Общественная служба новостей», среди недостатков петербургского метрополитена — дороговизна, слабая представленность в социальных сетях, раннее закрытие, малое число станций и возможностей пересадки. Подземка оказалась самой неудобной в России для людей с инвалидностью и самой сложной для ориентацией. Достоинством петербургского метро назвали наличие канала на YouTube.
«Достаточно дорогое метро, нет возможности оплатить поездку телефоном. Даже в метро Новосибирска эта функция есть. Слабая представленность в соцсетях, мало информации о метрополитене. Ряд жалоб вызывает то, что метро закрывается рано, в 11 часов вечера. Малое количество станций и возможностей пересадки. Люди хотят, чтобы метрополитен приходил в новые районы», — говорил о недостатках петербургской подземки глава объединения Илья Зотов.
С результатами рейтинга в ГУП «Петербургский метрополитен» не согласились. Специально для «Собака.ru» в подземке составили подробное опровержение — публикуем его основные тезисы.
-
Kalabi Yau / Shutterstock.com
1. Цена проезда 55 рублей
55 рублей — это разовый тариф. Большинство пассажиров пользуется проездными билетами или оплачивает проезд с помощью банковских карт, что позволяет платить значительно меньшую сумму. Стоимость проезда при оплате бесконтактной банковской картой платежной системы «Мир» — 41 рубль, по «Единой карте петербуржца» — 36 рублей. Кроме того, существует гибкая система единых (в том числе комбинированных) и льготных проездных билетов, по которым оплата проезда также ниже разового тарифа. Единый именной льготный — 624 рубля.
2. Работа с обращениями пассажиров и доступность ресурсов в интернете
Петербургский метрополитен активно развивает пассажирские сервисы, в том числе, и собственные аккаунты в социальных сетях и сервисах обмена быстрыми сообщениями (инфоканалы). Сегодня метрополитен представлен в соцсети «ВКонтакте», ведет группы «Метро Петербурга» и «Метро. Повседневности» в Telegram, а также страницу в Facebook, выкладывает видеоролики и презентации о работе метрополитена на видеохостинге YouTube, ежедневно публикует фотографии и короткие ролики из-за кулис метрополитена в Instagram (аккаунты metrospbphoto и metro178). Кроме того, подать обращение и получить обратную связь пассажиры могут через специальную форму на официальном сайте Петербургского метрополитена и через колл-центр предприятия.
3. Доступность для пассажиров с ограниченными возможностями
Петербургский метрополитен — один из немногих, где работе с мгн уделяется повышенное внимание. С 2017 года в метрополитене в составе Службы движения работает Дистанция обеспечения мобильности пассажиров. Ее сотрудники дежурят на каждой станции метрополитена, в их задачу входит транспортировка по эскалатору и сопровождение на платформе и в вагонах поездов инвалидов-колясочников, а также помощь пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с тяжелым багажом.
Транспортировка инвалидов-колясочников осуществляется дежурными по обслуживанию пассажиров с использованием специальных подъемных устройств — это мобильный лестничный подъемник, стационарный платформенный лестничный подъемник, тележка для перевозки инвалидов-колясочников по эскалаторам метрополитена. Транспортировка пассажиров в креслах-колясках с электроприводом допускается при выполнении следующих условий: наличие возможности фиксации кресла-коляски на подъемно-спусковых устройствах, имеющихся на маршруте следования при суммарной массе пассажира вместе с транспортируемым креслом-коляской не более 115 килограммов.
Все вестибюли станций оснащены речевыми радиоинформаторами системы «Говорящий город», совместимыми с абонентскими устройствами «Ориентир 2». Оборудование установлено над входными дверьми и на кабине дежурного по вестибюлю вблизи первого входного турникета. На всех станциях метрополитена (за исключением станций закрытого типа) у края платформы размещена выступающая тактильная линия и контрастной (желтой) разметки. Также контрастная разметка выполнена на лестничных маршах станций.
Для инвалидов по слуху предусмотрены информационные знаки для упрощения ориентирования пассажиров. В вагонах устанавливаются световые табло «бегущая строка», отображающие название станции прибытия. Все вестибюли станций оснащены индукционными системами, совместимыми со слуховыми аппаратами, работающими в режиме телекатушки.
-
Kalabi Yau / Shutterstock.com
4. Время работы метрополитена
В «исследовании» Общероссийского объединения пассажиров утверждается, что Петербургский метрополитен заканчивает работу в 23-00. Это серьезная ошибка. Станции метрополитена закрываются на выход в 00:40 – 01:00 часов (в зависимости от станции).
5. Интервал движения поездов — в среднем 4 минуты
Средний интервал движения поездов в Петербургском метрополитене в час пик — 2,1 минуты, вне часа пик (преимущественно в вечернее время) — около 3 минут.
6. «Мало станций и возможностей для пересадки»
Петербургский метрополитен занимается безопасной и бесперебойной перевозкой пассажиров, вопросы развития сети метрополитена, строительства новых станций и пересадочных узлов находятся вне его компетенции. Данные функции осуществляют КРТИ и подведомственная ему ДТС.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.