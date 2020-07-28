Петербургский метрополитен назвали худшим в России. В подземке это опровергли

Как говорилось в результатах исследования, проведенного Общероссийским объединением пассажиров по просьбе информационного агенства «Общественная служба новостей», среди недостатков петербургского метрополитена — дороговизна, слабая представленность в социальных сетях, раннее закрытие, малое число станций и возможностей пересадки. Подземка оказалась самой неудобной в России для людей с инвалидностью и самой сложной для ориентацией. Достоинством петербургского метро назвали наличие канала на YouTube.

«Достаточно дорогое метро, нет возможности оплатить поездку телефоном. Даже в метро Новосибирска эта функция есть. Слабая представленность в соцсетях, мало информации о метрополитене. Ряд жалоб вызывает то, что метро закрывается рано, в 11 часов вечера. Малое количество станций и возможностей пересадки. Люди хотят, чтобы метрополитен приходил в новые районы», — говорил о недостатках петербургской подземки глава объединения Илья Зотов.

С результатами рейтинга в ГУП «Петербургский метрополитен» не согласились. Специально для «Собака.ru» в подземке составили подробное опровержение — публикуем его основные тезисы.