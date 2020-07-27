Совладелец «Бара 76» разобрал дореволюционную печь в доме в Зеленогорске и выставил на Avito за 120 000 рублей. Что об этом известно?

«Около месяца назад я в течение нескольких дней разобрал дореволюционную изразцовую печь между Зеленогорском и Комарово под Петербургом на Курортной улице, 35. Вчера ночью в телеграм-канале «Архитектурные излишества», а также у инстаграм-блогерши @alenkakopylova, специалистки по селфи на фоне живописных руин, возможно, и в других источниках, появились заметки по этому поводу. В них авторы предложили своей благодарной аудитории проследовать в мои акаунты в фейсбуке и инсте и высказать свое справедливое негодование. К сожалению, не обошлось без оскорблений, в целом обвинения свелись к двум пунктам: вандал и вор. На мой взгляд, они с точки зрения мотива исключают друг друга, поскольку либо ломал, либо похищал. Но отвечу по порядку.

Начну с обвинений в воровстве, как уголовно более существенных. Для того, чтобы говорить о факте воровства, необходимо наличие собственника похищенного. В заметках блогеров фигурировали только условное название «дача Масленникова» и информация о том, что в здании располагался детский сад (злодей украл у детишек?). Я взял на себя труд и затраты в сумме 780 рублей и с помощью публичной кадастровой карты попытался установить, кому принадлежит объект № 78:38:0022408:16 по адресу Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Курортная улица, дом 35, литера А. К сожалению, ответа я пока не получил, а опубликовать это заявление я считаю необходимым как можно скорее.

Я заранее приношу свои искренние извинения неизвестному собственнику за несогласованный демонтаж представляющей историческую ценность печи из аварийного здания. Готов вернуть хранящиеся у меня изразцы по первому требованию, если оно последует. Но также вынужден отметить, что на сегодняшний день собственником здание дачи Масленникова доведено до плачевного состояния. В ходе возможной реставрации, а вернее воссоздания дома, печь в любом случае пришлось бы демонтировать, а потом перебрать заново. Говорю это как человек не один год проработавший в области строительства и архитектуры.

Что касается вандализма. Крупнейший в городе специались по изразцовым печам Андрей Роденков еще в 2013 году переживал, что, возможно, видит дачу в целости в последний раз и предполагал, что ее не спасти. Сайт Citywalls сообщает следующее: На 01.2016 навершие печи разрушаются из-за деформация стен здания. В период с августа 2017 года по март 2020 выломаны латунные дверцы из всех печей, включая изразцовую.

Этой весной, после бесснежной весны, пока деревья еще не покрылись листвой, было особенно наглядно видно, сколько в Зеленогорске сгоревших старых домов. Я сетовал по этому поводу вот здесь. Бывал я и на «даче Масленникова», было видно, насколько ухудшилось ее состояние за сезон. На задней веранде кто-то устроил инсталляцию в духе дешевого фильма ужасов. Блогерка @alenkakopylova в своем инстаграме-посте с обвинениями в мой адрес пишет, что «переживала за паутину, которую развесил один крутой фотограф». Но на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к охране культурного наследия. Фактически дача Масленникова — весьма популярный объект негласного туризма, недавно в своем видео ее упоминал и блогер Варламов, о чем я узнал из комментариев моих разгневанных критиков (в видео не указан адрес дачи, только населенный пункт — прим. ред.).

Я 1982 года рождения, семь первых лет жизни жил в Зеленогорске на даче с мая по октябрь. Мой младший брат родился в зеленогорской больнице. Я искренне люблю этот край и переживаю за его материальную культуру. Учитывая вышесказанное, я решил демонтировать печь, предполагая что дача Масленникова может сгореть в любой момент, и сохранять будет уже абсолютно нечего. У меня нет профильного реставрационного образования, но я много занимался реставрацией мебели, и по поводу этой операции специально советовался с печными мастерами, чтобы провести ее максимально бережно.

Я предполагал через социальные сети найти для печи нового ответсвенного собственника, который бы восстановил ее в новом интерьере похожего дома или городской квартиры в историческом центре Петербурга. К сожалению, необходимого отклика я не нашел, и тогда разместил объявление на Авито, где впервые указал цену. Я сделал это по двум причинам. Во-первых, сложно найти ответственного хозяина, отдавая такую вещь даром. Мне не хотелось, чтобы эти изразцы просто навалом лежали у кого-то в гараже. Во-вторых, в принципе, я считаю, что мой труд нескольких дней имеет право быть оплачен. Но, учитывая общественный резонанс, я совершенно не против считать, что это было сделано pro bono. У меня есть весьма авторитетный в городских культурных кругах свидетель, который интересовался печью, и, думаю, сможет подтвердить, что деньги совершенно не были для меня принципиальны, а на первом месте стоял вопрос сохранности печи.

По ряду причин я не рассматривал передачу пути в музей. Во-первых, сами современные музеи вряд ли согласятся принять в коллецкию предмет, добытый сомнительным путем (хотя исторически именно так формировались выдающиеся коллекции Лондона, Берлина). Во-вторых, печь с дачи Масленникова — типовое изделие Ракколаниокского гончарного завода, модель № 15. Она не уникальна и не музейный объект в чистом смысле слова. Считаю, что для культуры важно, чтобы старые вещи бытовали в среде, а не только хранились в выставочном зале за красной ленточкой. Эрмитаж в культурной пустыне имеет немного смысла. Не исключаю, что теперь передача в музей может быть оптимальным решением. Если, например, выдающийся музей «Керамарх» готов будет принять печь на хранение, а неизвестный пока собственник не будет возражать, это будет замечательным решением. Хотя я все-таки надеюсь, что вся эта история поможет найти для печи нового ответственного хозяина, и она обретет вторую жизнь в новом интерьере, в строгом соответствии с Венецианской хартией.

Я признаю, что мое решение о демонтаже печи на даче Масленникова было несколько импульсивным и непродуманным. Но в тоже время я рад, что в результате нам удалось привлечь столько внимания и к этому дому, и к судьбе памятников загородной архитектуры Петербурга в целом. Надеюсь, это будет способствовать более рачительному и бережному отношению к памятникам материальной культуры».