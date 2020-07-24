С 27 июля в Петербурге снимается ряд ограничений, введенных ранее в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, вновь заработают для посетителей аквапарки, частные музей и торговые центры, откроются рестораны (больше не на вынос!), станут доступны экскурсионные услуги.
Больше не на вынос: в Петербурге открываются рестораны, частные музеи, аквапарки и торговые центры
С понедельника возобновляют свою работы торговые и торгово-развлекательные центры, а также бассейны и фитнес-центры, расположенные в них — но при наличии обособленных помещений. Объекты развлечения и досуга в ТЦ пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут вновь открыты детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания.
Петербуржцы вновь смогут примерять одежду прямо в магазине. Работы примерочных возможна при обязательном проведении термической обработки одежду после каждой примерки, наличии кожных антисептиков при входе, установке в примерочных бактерицидных ламп, нанесении разметки для соблюдения социальной дистанции. Заполняемость примерочных будет происходить в шахматном порядке.
Открываются для посетителей заведения общепита — за исключением фуд-кортов. Столики будут размещаться с учетом расстояния не менее 1,5 метров. Кроме того, предприятиям общественного питания запрещается использовать предметы сервировки, декоративные предметы и меню, если материал, из которого они изготовлены, не позволяет обработать их дезинфицирующими средствами.
В обычном режиме возобновляют работы детские сады.
При регистрации брака в ЗАГСах могут присутствовать до 30 человек.
Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов.
Могут начать работу аквапарки.
Возобновляется деятельность туроператоров и турагентов, станут доступны экскурсионные услуги.
Разрешается оказание услуг, предусматривающих очное присутствие гражданина.
Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.
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