С понедельника возобновляют свою работы торговые и торгово-развлекательные центры, а также бассейны и фитнес-центры, расположенные в них — но при наличии обособленных помещений. Объекты развлечения и досуга в ТЦ пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут вновь открыты детские игровые комнаты — как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания.

Петербуржцы вновь смогут примерять одежду прямо в магазине. Работы примерочных возможна при обязательном проведении термической обработки одежду после каждой примерки, наличии кожных антисептиков при входе, установке в примерочных бактерицидных ламп, нанесении разметки для соблюдения социальной дистанции. Заполняемость примерочных будет происходить в шахматном порядке.

Открываются для посетителей заведения общепита — за исключением фуд-кортов. Столики будут размещаться с учетом расстояния не менее 1,5 метров. Кроме того, предприятиям общественного питания запрещается использовать предметы сервировки, декоративные предметы и меню, если материал, из которого они изготовлены, не позволяет обработать их дезинфицирующими средствами.

В обычном режиме возобновляют работы детские сады.

При регистрации брака в ЗАГСах могут присутствовать до 30 человек.

Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов.

Могут начать работу аквапарки.

Возобновляется деятельность туроператоров и турагентов, станут доступны экскурсионные услуги.

Разрешается оказание услуг, предусматривающих очное присутствие гражданина.

Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.