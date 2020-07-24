Соловьи, деревья и отдых у воды: разработана концепция благоустройства берегов Охты и Оккервиля

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, концепция благоустройства подразумевает деление берегов Охты и Оккервиля на зоны. В первой — левый берег Охты от моста Шаумяна до Уткина моста включая территорию, где сейчас расположены платные парковки — обустроят территорию для активного отдыха. Здесь появятся детские, игровые, спортивные площадки, место для соседских мероприятий.

«Это позволит облагородить и озеленить неблагоустроенный участок, который сейчас воспринимается как опасный и неприятный для пребывания. Трансформация этой зоны может оттянуть людей из тех зон, где природный ландшафт, флора и фауна более ценны и нуждаются в защите, снижении антропогенной нагрузки», — считают авторы концепции.

Также предложено разместить в этой зоне площадку для воркаута, игровую площадку, место для соседских мероприятий, площадку для выгула и дрессировки собак, спуски к воде и места для тихого отдыха, пикниковую зону без возможности разведения огня, велосипедный и пешеходный маршруты. Разграничивать площадки с разными функциями проектировщики предлагают зелеными посадками.