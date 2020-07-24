В Петербурге разработана концепция благоустройства берегов Охты и Оккервиля. То, как пространства будут выглядеть после реконструкции, определили петербуржцы — наибольшая привлекательность для горожан заключается в «природности» территорий. Таким образом, в основе концепции — приоритет природы над активным досугом, комфортное пребывание и «включение» транзитных маршрутов на участке в районные и городские маршруты.
Соловьи, деревья и отдых у воды: разработана концепция благоустройства берегов Охты и Оккервиля
Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, концепция благоустройства подразумевает деление берегов Охты и Оккервиля на зоны. В первой — левый берег Охты от моста Шаумяна до Уткина моста включая территорию, где сейчас расположены платные парковки — обустроят территорию для активного отдыха. Здесь появятся детские, игровые, спортивные площадки, место для соседских мероприятий.
«Это позволит облагородить и озеленить неблагоустроенный участок, который сейчас воспринимается как опасный и неприятный для пребывания. Трансформация этой зоны может оттянуть людей из тех зон, где природный ландшафт, флора и фауна более ценны и нуждаются в защите, снижении антропогенной нагрузки», — считают авторы концепции.
Также предложено разместить в этой зоне площадку для воркаута, игровую площадку, место для соседских мероприятий, площадку для выгула и дрессировки собак, спуски к воде и места для тихого отдыха, пикниковую зону без возможности разведения огня, велосипедный и пешеходный маршруты. Разграничивать площадки с разными функциями проектировщики предлагают зелеными посадками.
Вторая зона — это левый берег Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста. Так как она проходит у жилых домов, территория используется в основном местными жителями и студентами Охтинского колледжа. Здесь предполагается организовать небольшие досуговые зоны для жильцов домов и студентов — у домов, где природный ландшафт не представляет большой ценности.
На уровне концепции проектировщики предлагают сделать в этой зоне спортивную площадку с тренажерами, место для тихого отдыха, велосипедный и пешеходный маршруты, которые свяжут проспект Шаумяна с Заневским проспектом.
Третья зона — правый берег Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста от реки до улицы Малая Яблоновка — представляет наибольшую природную ценность. Здесь предложено сохранить максимальное количество деревьев, а дорожки из декинга проложить по уже протоптанным тропинкам, чтобы не повредить корневую систему деревьев. Обустроят и спуски к воде, и места для тихого отдыха, и пикниковую зону — так же без возможности разведения огня.
Четвертая выделенная зоне — Уткин мост — не входила в проект, но в ходе исследований выявилась проблема, связанная с этим местом. Зафиксированные на участке динамические и стационарные активности показывают, что мост сильно перегружен. Решить проблему предлагают с помощью еще одного моста, однако работы по возведению переправы «однозначно выйдут за рамки бюджета». Поэтому в качестве альтернативы здесь могут организовать транзитные маршруты с проспекта Шаумяна на Заневский проспект и обратно по левому берегу Оккервиля.
Петербуржцы могут рассказать, согласны ли они с делением на такие зоны, функционалом и наполнением каждой из зон, в рамках опроса по зонированию территорий — он проводится до 31 июля в группе проекта «Твой город: Охта/Оккервиль». В конце августа-начале сентября пройдет еще две сессии соучаствующего проектирования: на первой проектировщики из компании «Проектные решения» представят разработанный проект благоустройства, а горожане внесут свои корректировки и замечания, на второй — проектировщики презентуют финальный вариант проекта благоустройства с учетом предложений горожан.
После того, как финальный вариант будет готов, проект благоустройства берегов Охты и Оккервиля уйдет на согласование в городские комитеты. Работы должны начаться в 2021 году. Общий бюджет проекта составит не менее 100 миллионов рублей, половину из которых выделит город, половину — инвестиционно-строительный холдинг AAG, ставший инвестором проекта.
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