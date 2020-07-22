На парковке возле Ямского рынка появился стихийный pop up сквер. Зону отдыха разбили активисты вместе с местными жителями

Как рассказали «Собака.ru» создатели зоны отдыха, пространство благоустроил активист Илья Кулешов вместе с активистами и местными жителями. Возле Ямского рынка на Марата ремонтируют бордюры, из-за чего парковку огородили временным забором и практически заблокировали к ней доступ. За один вечер здесь появились зона для отдыха — с цветами и стульями, декорированная тканью.

«Активисты показывают, что на месте трех припаркованных машин в загруженном центре может быть сквер, дарящий комфорт сотням жителей. Сквер - это и оазис для отдыха, и место встречи, и защита от непогоды благодаря деревьям, и даже место обеда для местных работников — это новая точка притяжения жителей и катализатор развития территории вокруг. В изобилии асфальта и автомобилей должно быть больше пространства для людей, и для этого стоит лишь немного переорганизовать городское пространство», — отмечают активисты.

Напомним, ранее на Чкаловском проспекте появилась зона для отдыха — автомобильный прицеп со скамейкой и растениями. Это проект «На парковке парк», который реализовал петербуржец Илья Кулешов совместно с активисткой Ольгой Мнишко. Ольга рассказала «Собака.ru», зачем это нужно, как передвижные сады изменят наш взгляд на город и что она отвечает недовольным автомобилистам.