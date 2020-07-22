Олег Тиньков рассказал о потере волос из-за химиотерапии

«Вот такие вещи трогают так, что и слов-то нет. Вадим Стассовский пришел ко мне на работу студентом в Питере в 1994 году, встретил там Ольгу — и мы до сих пор дружим, и Вадим работает в банке. Я все-таки потерял волосы после 4-ой химии, третью они пережили, но это было все. Ребята решили поддержать меня», — поделился Тиньков, опубликовав пост в своем instagram. К посту он прикрепил свою фотографию без волос и снимок своих друзей, которые побрились налысо, чтобы поддержать Тинькова.

По словам Тинькова, он читает все комментарии и письма поддержки от подписчиков — в том числе благодаря такой поддержке трансплантационный период у него проходит хорошо. «Я прочел все ваши 15 тысяч комментов, посмотрел сотни видео и емейлы поддержки… как круто. Это очень трогает, и на позитивных вибрациях я очень хорошо прохожу пока пост-трансплантационный период. Все это благодаря вам и, конечно, Господу Богу. Все будет хорошо», — добавил Тиньков.

Напомним, в октябре 2019 года у основателя и главы совета директоров «Тинькофф банк» Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкимии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — три месяца назад он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19.