14 самых странных, интересных и необычных храмов Ленинградской области

Часовня во имя святых воинов, благословленных Сергием Радонежским на битву в войске Димитрия Донского

Деревня Дудачкино, 2008—2010 гг.

Община «Христоград» в Дудачкино — закрытое сообщество, а потому подробностей о ее жизни известно не много. Ее основал Александр Сухов (отец Иосиф) — раскольник, бывший православный священник, которого РПЦ в 2007 году запретила в служении за нарушения канонов. Но ни отлучение от церкви, ни уголовное преследование (отца Иосифа обвиняют в разжигании межнациональной ненависти за антисемитские высказывания) не помешали ему основать вокруг себя небольшую секту, которую он сам называет «Поместной русской (российской) православной церковью». Христоград закрыт для посетителей, но судя по имеющимся данным, за годы его существования на его территории построено около двух десятков религиозных объектов. Поскольку в общине почитаются и неканонизированные святые, одна из часовен посвящена Ивану Грозному. А на фото — часовни, освященные в честь русских воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби, которые из-за окраски стен краеведы успели прозвать «голубой парой».