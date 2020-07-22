От храма в форме эмблемы радиационной опасности до церкви в здании магазина хозтоваров: специально для «Собака.ru» авторы Telegram-канала об архитектуре 2000-х — «капиталистическом романтизме» Александр Семенов и Даниил Веретенников собрали самые удивительные церковные сооружения Ленинградской области.
14 самых странных, интересных и необычных храмов Ленинградской области
Собор иконы Божией Матери «Неопалимая купина»
Г. Сосновый Бор, Соборный пр., 1
2001—2006 гг. Архитектор Е. Б. Федоров
Это один из самых экстравагантных примеров современной храмовой архитектуры не только Ленинградской области, но и всего постсоветского пространства. Еще до начала строительства проект расколол городское сообщество на сторонников и противников. Представителей лагеря скептиков можно понять: треугольный силуэт храма должен отсылать к эмблеме радиационной опасности, а необходимость постоянного напоминания жителям о соседстве с Ленинградской атомной электростанцией далеко не очевидна.
Неизвестная часовня
Пос. Кирилловское
Этот храм можно назвать самым таинственным в Ленинградской области. Несмотря на то, что по всем признакам он появился в конце XX — начале XXI столетия, ни в сети, ни в путеводителях никакой информации о нем нет. Храм расположен на частной территории, что также осложняет знакомство с ним. Видно, что он построен из подручных материалов: силикатный кирпич, профнастил, разноформатные стеклопакеты. Если бы не композиция из пяти православных крестов, венчающих башенку, о религиозном назначении объекта догадаться было бы непросто.
Часовня во имя святых воинов, благословленных Сергием Радонежским на битву в войске Димитрия Донского
Деревня Дудачкино, 2008—2010 гг.
Община «Христоград» в Дудачкино — закрытое сообщество, а потому подробностей о ее жизни известно не много. Ее основал Александр Сухов (отец Иосиф) — раскольник, бывший православный священник, которого РПЦ в 2007 году запретила в служении за нарушения канонов. Но ни отлучение от церкви, ни уголовное преследование (отца Иосифа обвиняют в разжигании межнациональной ненависти за антисемитские высказывания) не помешали ему основать вокруг себя небольшую секту, которую он сам называет «Поместной русской (российской) православной церковью». Христоград закрыт для посетителей, но судя по имеющимся данным, за годы его существования на его территории построено около двух десятков религиозных объектов. Поскольку в общине почитаются и неканонизированные святые, одна из часовен посвящена Ивану Грозному. А на фото — часовни, освященные в честь русских воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби, которые из-за окраски стен краеведы успели прозвать «голубой парой».
Церковь в Понтонном
Петербург, Фанерный пер., д. 11А
Один из интереснейших примеров советского постмодернизма создавался архитектором Игорем Шмелевым для музея Усть-Ижорского фанерного комбината. Впервые проект был опубликован в журнале «Архитектура Ленинграда» за 1978 год, частично реализован к 1981. Но в перестройку был заморожен и здание долгое время пустовало. В постсоветские годы им заинтересовался житель поселка Понтонный Алексей Кошелев, пастор местной протестантской общины, который организовал здесь церковь христиан веры евангельской. Новый приход получил название «Ковчег» по форме символических понтонов (лодок), положенных в основу архитектурного проекта. У кого-то здание ассоциируется с грибами, у кого-то с монашками, есть даже версии фаллического толка. А если послушать интервью с Игорем Шмелевым, то в голову придут еще более оригинальные варианты. Советую попасть на одну из служб или праздник — скорее всего, вы увидите модных диджеев за пультами, миксующих церковные хиты.
Этнопарк «Богословка» в Невском лесопарке
Почти настоящие «Кижи» в 15 минутах езды от станции метро Ломоносовская на маршрутке. Главная доминанта ансамбля — Покровская церковь — имеет аж на две главки больше, чем церковь Преображения Господня в Кижах. Это построенная в 2005 году копия церкви, возведенной в 1708 году в Анхимове Вытегодского погоста и сгоревшей в 1963-м. Все постройки этнопарка воссозданы по обмерам утраченных архитектурных памятников России. Здесь же стоит колокольня Нижне-Уфтюгского погоста, часовня Спаса Нерукотворного и другие объекты. А еще в комплексе можно поесть пирожков со сбитнем, полюбоваться видами Невы, а в Невском лесопарке зимой катаются на лыжах.
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Фото: eparchiya-viborg.ru
Храм Равноапостольной княгини Ольги в Девяткино
Всеволожский район, Новое Девяткино, д.19/1
Нет ничего более постоянного, чем временное: созданный в 2016 году для обслуживания непомерно растущего населения района Новое Девяткино храм просуществовал уже более четырех лет. В настоящее время рядом с ним возводится постоянный храм и, скорее всего, после завершения строительства его снесут.
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Фото: sobory.ru, Андреева Ирина
Часовня Космы и Дамиана
Деревня Выра, станция Сиверская, Большой пр., 32А
Редкий пример церковного сооружения, возведенного в советское время. Изначально часовня была построена в 1892 году на пожертвования крестьян в память о спасении семьи Александра III во время крушения поезда. В первые годы после завершения Второй мировой войны ее разобрали, а в период позднесоветских реформ в 1987-м решили воссоздать. В наше время она стоит напротив культового литературно-мемориального музея «Дом станционного смотрителя». Поскольку Александр Пушкин бывал в этих краях, народное предание связывает события его повести с Вырой.
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Фото: sobory.ru, Силантьевы C&Т
Церковь Ксении Петербургской
Жабино, 2008 г.
Если после революции в стенах закрытых храмов начали размещаться склады, клубы, цеха заводов, учебные заведения и даже жилые квартиры, то после Перестройки РПЦ, словно стремясь взять реванш, начала открывать свои приходы во всевозможных помещениях. На территории Ленинградской области есть храмы, расположенные в зданиях бывшего кинотеатра, детского сада, первых этажах жилых домов и, в данном случае, — в магазине хозтоваров. Правда, службы в этом здании проходили только до постройки основного, постоянного храма.
Часовня-купель иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Рождествено, 2016 год, архитектор А. А. Семочкин
Архитектура этой крошечной часовни, построенной над святым источником, примечательна попыткой совместить традиционную для русского храмового зодчества композицию с современными бионическими формами и необычным зеркальным покрытием, благодаря чему она наталкивает на космические ассоциации.
Церковь Рождества Христова
Приозерск, 2001—2009 годы, архитектор Е. А. Зюкин
Храм имеет непривычную объемно-пространственную структуру, однако его внешний вид — не плод свободной фантазии архитектора; прообразом приозерского храма послужила церковь Двенадцати Апостолов в израильском городе Капернаум, построенная в 1925 году. Храм окружен большими деревьями старого городского кладбища, из-за чего его сложно обозреть целиком. Вблизи же он воспринимается как сложное нагромождение разновеликих объемов, выглядящее особенно тяжеловесно на фоне изящной и ажурной церкви Всех Святых, стоящей по соседству.
Церковь Казанской иконы Божией Матери
Тосно, 1735 год
Казанская церковь в Тосно имеет долгую и непростую историю. Она неоднократно горела и перестраивалась, меняя свой облик до неузнаваемости. В 1936 году приход был упразднен и вновь открыт для верующих во время фашистской оккупации в 1941–1943 годы. В 1950-е гг. храм перестроили под Дом культуры, который располагался в нем до возвращения церкви в 2009 году. С тех пор здание медленно перестраивается, приобретая привычные глазу церковные очертания. Правда, завершение храма решено весьма необычно: отсутствующие купола сделаны из тонкого металлического каркаса, благодаря чему издалека производят эффект храма-призрака. Теперь «призрачные» главки заменены на обычные – синие с золотыми звездами, но общий каркасный и прозрачный характер конструкции пока сохраняется.
Церковь Николая Чудотворца
Лодейное Поле, 2015 год
Архитектура храма отсылает к образу парусного корабля. Такой прием хоть и выглядит комично, но выбран неслучайно: при Петре I здесь располагались Олонецкие судостроительные верфи, а прямо около храма расположена действующая городская пристань на реке Свирь.
Подземная Часовня Святого Николая Чудотворца в Саблинских пещерах
Ульяновка, пр. Советский, 205а, 2005 год
Пожалуй, единственная часовня в окрестностях Петербурга, для входа в которую потребуется проводник и билет в пещеру. В качестве декора потолка — летучие мыши, стен — таинственные тени от свечей и фонариков. Хоть часовня довольно молодая и труднодоступная, но пользуется популярностью среди верующих и атеистов. Первые совершают здесь обряды венчания и крещения, последние — просто приходят полюбопытствовать. Гиды по Саблинским пещерам в конце маршрута обязательно заведут вас сюда и предложат купить несколько свечек за здравие и за упокой.
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Фото: sobory.ru, Перелетный выхухоль
Часовня при церкви Вознесения Господня
Самро, 1909 год
По нашим сведениям, это самая маленькая часовня в Ленинградской области. Найдете меньше — с вас точный замер, будем соревноваться, у кого крохотнее. Удивительно, что в самой церкви, построенной в 1909 году, остались исторические фрески. И это при том, что всю вторую половину XX века в ее помещениях хранились опасные ядохимикаты для нужд колхоза «Красный Самряк». По словам очевидцев, без защитных масок заходить в здание было опасно. А теперь приход постепенно восстанавливают и проводят службы.
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