В Смольном готовятся к сокращению штата чиновников для экономии городского бюджета. Подготовить план в двухнедельный срок губернатор Петербурга Александр Беглов поручил своим заместителям.
«Это деньги наших горожан»: в Смольном сократят штат чиновников в целях экономии бюджета
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Фото: Shutterstock.com
«Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — заявил Беглов. Губернатор подчеркнул, что такая мера позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и повысит эффективность работы Смольного.
Напомним, ранее реализацию проекта по строительству здания Верховного суда в Петербурге перенесли на более поздний срок. Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, такое решение было принято в целях экономии бюджетных средств во время пандемии. А потери экономики Петербурга после закрытия баров, которые попадут под закон о «наливайках», могут превысить 630 миллионов рублей.
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