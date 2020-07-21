«Это деньги наших горожан»: в Смольном сократят штат чиновников в целях экономии бюджета

«Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — заявил Беглов. Губернатор подчеркнул, что такая мера позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и повысит эффективность работы Смольного.

Напомним, ранее реализацию проекта по строительству здания Верховного суда в Петербурге перенесли на более поздний срок. Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, такое решение было принято в целях экономии бюджетных средств во время пандемии. А потери экономики Петербурга после закрытия баров, которые попадут под закон о «наливайках», могут превысить 630 миллионов рублей.