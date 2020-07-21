Минувший понедельник стал самым жарким днем июля в Петербурге

«Вчера днем в Санкт-Петербурге отмечена самая высокая температура воздуха за весь июль. Максимальная температура достигла 26,8 градуса. Жаркий день повысил также и среднюю температуру, в связи с чем аномалия температуры в Санкт-Петербурге снова стала положительной, превысив немного месячную норму», — рассказал ТАСС главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Похолодание, как и прогнозировалось ране, придет в Петербург в среду. В городе ожидаются дожди — под влиянием очередного циклона погода испортится до выходных дней. Температура воздуха будет постепенно снижаться. Так, 21 июля ожидается до 19-21 градуса, а в четверг, 22 июля — до 16-18.

Напомним, еще в конце июня синоптики заявили: лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Несмотря на то, что медленно уходящий антициклон продолжил формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начало падать — что и повлекло за собой изменения в погоде. Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Такие прогнозы дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.