«Ситуацию с Роспотребнадзором необходимо срочно урегулировать, чтобы с понедельника мы могли открыть торговые центры и рестораны. Город больше всех заинтересован в открытии ресторанов и торговых центров, потому что мы получаем от них налоги. Необходимо отстаивать интересы бизнеса», — приводит пресс-служба Смольного слова Беглова.

Как пишет «Фонтанка», Беглов не только дал поручение вице-губернаторам Евгению Елину и Олегу Эргашеву договориться об открытии петербургских ТЦ с региональным Роспотребнадзором, но и отправил их в Москву — если это потребуется.

«Сегодня или завтра берите билет на самолет, на поезд, поезжайте в Москву. Есть такая организация Роспотребнадзор, если вы не можете с местной договориться и доказать, что мы можем открыть торговые центры и рестораны. И привезите мне в четверг, самое позднее в пятницу, решение. Если решение опять будет отрицательное, я сам поеду тогда в субботу в Роспотребнадзор», — заключил губернатор.

Напомним, в настоящий момент власти Петербурга обсуждают возможность открыть торговые центры и заведения общепита. Если вторые вероятнее всего начнут принимать посетителей внутри помещений, то ТЦ с ограничениями — без фуд-кортов и «развлекалова». Ранее представители 30 крупнейших торговых центров Петербурга обратились в коллективном письме к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие на снятие ограничений по работе и разрешить им открыться.