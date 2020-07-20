Слон Сюн родился в Центральном Вьетнаме в 1908 году. Через два года, в 1910-ом, его поймали и приручили люди — сначала он перевозил бревна, в после занимался транспортировкой оружия. Годом раньше рождения Сюна на свет появилась Кунг, будущая спутница слона — ее судьба сложилась похожим образом.

Подарить слонов Советскому Союзу правительство Хо Ши Мина решило, когда паре было уже за 40 лет. Принять решение было просто, сложнее оказалось доставить слонов в Ленинград. Сначала они вместе с четырьмя провожатыми шли пешком через горы и лес, и только в Китае сели на поезд до Пекина, где провели два месяца. Задержка возникла из-за адаптации к новому климату и питанию.

Советские железные дороги также принесли слонам неудобства — сопровождающие должны были беречь животных от холода. На воздух Сюн и Кунг выходили только ночью. «Много усилий требовалось и чтобы покормить слонов. Пока ехали по Китаю, они выпивали по 15 ведер в день (потом — по 5–6 ведер). На завтрак каждому полагалось ведро зерна, три ведра овощей и три-четыре буханки хлеба; на обед — два ведра зерна, четыре ведра овощей и еще три-четыре буханки хлеба; на ужин — сорок кило сена», — рассказывает Золотова. В поезде слоны провели почти месяц.

На Финляндский вокзал Сюн и Кунг прибыли в начале октября 1954 года, их торжественно встретила делегация — представители горисполкома, министерства культуры, сотрудники вьетнамского посольства и работники зоопарка. После церемонии они не сразу отправились в новый дом — иначе потребовалось бы перекрыть движения. Только в три часа ночи слоны выдвинулись к Горьковской — дорога до зоопарка по Арсенальной набережной через Боткинскую и Кировский проспект заняла час.