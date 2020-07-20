Солнечные выходные в Петербурге закончились, что ждать от погоды на начало недели? Предупреждает МЧС

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник в Петербурге и пригородах ожидаются грозы и кратковременные дожди. При этом в городе обоснуется теплая погода — воздух прогреется до 24-26 градусов.

«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы», — напоминает о мерах безопасности при грозе МЧС.

Во вторник, 21 июля, ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый, вечером — умеренный, западных направлений. Температура воздуха ночью составит от 15 до 17 градусов тепла, днем — 24-26 со знаком «плюс». Похолодает к среде. 22 июля в к Петербурге также небольшие дожди, днем температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.

Напомним, еще в конце июня синоптики заявили: лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Несмотря на то, что медленно уходящий антициклон продолжил формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начало падать — что и повлекло за собой изменения в погоде. Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Такие прогнозы дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.