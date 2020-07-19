Четыре петербургские коронавирусные больницы снова будут оказывать плановую помощь с 27 июля

С 27 июля в Петербурге четыре перепрофилированных федеральных стационара начнут оказывать плановую и экстренную помощь. Речь идет о Центре имени В. А. Алмазова, 442 военном клиническом госпитале, Институте фтизиопульмонологии и Педиатрическом Университете. Об этом сообщается на сайте Смольного.