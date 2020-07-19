С 27 июля в Петербурге четыре перепрофилированных федеральных стационара начнут оказывать плановую и экстренную помощь. Речь идет о Центре имени В. А. Алмазова, 442 военном клиническом госпитале, Институте фтизиопульмонологии и Педиатрическом Университете. Об этом сообщается на сайте Смольного.
Четыре петербургские коронавирусные больницы снова будут оказывать плановую помощь с 27 июля
Перечисленные больницы смогут работать в прежнем режиме, поскольку на сегодняшний день в петербургских городских и федеральных стационарах освободилось более половины коек. Сейчас в стационарах ведутся подготовительные работы. Также в учреждениях проведут масштабную санитарную обработку, временное оборудование демонтируют.
А уже 3 августа возобновят оказание плановой помощи Клиническая больница им. Петра Великого Медицинского Университета имени И. И. Мечникова и Первый Медицинский Университет. Через неделю, с 10 августа, к штатной работе вернется Окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова.
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