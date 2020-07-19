Сегодня, 19 июля, на погоду в Петербурге будет влиять гребень антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос».
В воскресенье в Петербурге воздух прогреется до +26 градусов
Как отметил Леус, при переменной облачности в городе не ожидается дождей, что «позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы». Кроме того, показания термометров на 1-2 градуса превысят средние многолетние значения. В городе потеплеет до +26 градусов, а В Ленинградской области температура составит от +22 до +27. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 м/с. При этом атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, добавил синоптик.
Ранее синоптики рассказали о погоде на остаток лета в России. Так, вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Также россиянам стоит ожидать изменчивую погоду в разных регионах страны.
Напомним, лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Как рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, несмотря на то, что медленно уходящий антициклон еще продолжит формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начнет падать — что и повлечет за собой скорые изменения в погоде.
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