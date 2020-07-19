В воскресенье в Петербурге воздух прогреется до +26 градусов

Ранее синоптики рассказали о погоде на остаток лета в России. Так, вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Также россиянам стоит ожидать изменчивую погоду в разных регионах страны.

Напомним, лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Как рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, несмотря на то, что медленно уходящий антициклон еще продолжит формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начнет падать — что и повлечет за собой скорые изменения в погоде.