Скончался основатель и владелец журнала Time Out Тони Эллиотт

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что основатель Time Out Тони Эллиотт ушел из жизни 16 июля после продолжительной болезни. Тони был дальновидным издателем, неутомимым поборником городской культуры и верным другом. Его будет очень не хватать его семье, друзьям и коллегам. Его жизнь и его работа вдохновили миллионы людей, которым не посчастливилось узнать его лично», — говорится в сообщении издания.

11 августа выйдет первый печатный номер лондонского Time Out после карантина — его посвятят памяти Эллиотта.

Тони Эллиотт родился 7 января 1947 года. Получил образование в школе Стоу, графство Бакингемшир, затем окончил Университет Кила. Эллиотт основал Time Out в 1968 году в Лондоне. В 2017 году Эллиотт был награжден Орденом Британской империи за заслуги в издательском деле. В настоящее время журнал выходит в более чем 60 городах мира — в том числе в Москве. Также издательский дом выпускает одноименные тематические книги-путеводители.