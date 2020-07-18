В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции — Святых Петра и Павла. Возгорание произошло утром 18 июля, пламя внутри собора поднималось на высоту центрального нефа.
В соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нанте произошел пожар
Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020
Возгорание произошло в 07:30 18 июля, пожарные прибыли на место через 15 минут. Пожар начался в части собора, в котором находится большой орган. Пламя внутри собора Святых Петра и Павла, строительство которого началось в XV веке и завершилось в конце XIX, поднималось на высоту центрального нефа.
Как сообщил начальник пожарной охраны департамента Ролан Ферлей, более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня. Несмотря на то, что огонь удалось остановить, орган был полностью уничтожен, а балкон, на котором тот находился, рискует обрушиться. При этом он заверил, что сценарий Нотр-Дам-де-Пари собору не грозит.
Мэр Нанта Жоанна Роллан пообещала, что власти приложат все усилия для определения причины пожара. По ее мнению, огонь будет побежден, а ущерб хоть и будет значительным, но не катастрофическим. В Нант сегодня также приедут премьер-министр Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.
Firefighters are continuing to battle a large fire at the Nantes Cathedral in France. At least 60 firefighters are at the scene. pic.twitter.com/Ol38dWSCfT— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020
Собор святого Петра и Павла в Нанте — кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во всей Франции, всего на 6 м ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор сильно пострадал от взрыва в одной из башен замка герцогов Бретани в 1800 году и бомбардировок в 1944 году. Во время реставрации собора в 1972 году под крышей начался сильный пожар из-за забытого рабочим паяльника. Огонь разрушил значительную часть несущих конструкций.
Напомним, 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции. Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери постараются восстановить в течение пяти лет. Собор не будут осовременивать, а вернут к историческому виду.
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