В соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нанте произошел пожар

Возгорание произошло в 07:30 18 июля, пожарные прибыли на место через 15 минут. Пожар начался в части собора, в котором находится большой орган. Пламя внутри собора Святых Петра и Павла, строительство которого началось в XV веке и завершилось в конце XIX, поднималось на высоту центрального нефа.

Как сообщил начальник пожарной охраны департамента Ролан Ферлей, более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня. Несмотря на то, что огонь удалось остановить, орган был полностью уничтожен, а балкон, на котором тот находился, рискует обрушиться. При этом он заверил, что сценарий Нотр-Дам-де-Пари собору не грозит.

Мэр Нанта Жоанна Роллан пообещала, что власти приложат все усилия для определения причины пожара. По ее мнению, огонь будет побежден, а ущерб хоть и будет значительным, но не катастрофическим. В Нант сегодня также приедут премьер-министр Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр культуры Розлин Башло.