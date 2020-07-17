Команда Roots United открывает «место для отдыха» K-30 в гавани Васильевского острова

В официальном Instagram K-30 позиционируется как «место для отдыха» — как пишет «Психо Daily», резидентами нового пространства станут кафе, бары, магазин винила и галерея. Также в К-30 появится радио-точка, откуда будут транслировать лайвы. Обещают много зелени — в проекте от архитектурного бюро Rhizome Group, которое занималось разработкой интерьера бистро «Футура».

По выходным в К-30 будут проходить живые выступления, на буднях сюда можно будет прийти поесть, выпить и поиграть в пинг-понг. За анонсами событий можно следить в Instagram-аккаунте пространства или на официальном сайте.

Напомним, во дворе «Танцплощадки» на Конюшенной площади открылось «Кафе танцующих огней». Новая локация станет сразу и «кафе-приключением», и «кафе-оазисом» — с едой от «Общества чистых тарелок» и баром от Mishka. Также вновь открывается Blank на Арсенальной набережной — и запускает террасу с летним баром. За меню отвечает кафе «ЮИ», за музыку — друзья и резиденты клуба.