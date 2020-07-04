Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил противопожарный режим в городе до 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, пишет «Фонтанка».
В Петербурге продлили запрет на посещение лесов и парков. Он будет действовать до 26 июля
«В этот период (до 26 июля — прим. ред.) запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», — говорится в постановлении.
Помимо этого, под запрет попадают костры, сжигание мусора, пал травы и пожароопасные работы без согласования с ГУ МЧС по Петербургу.
Напомним, особый противопожарный режим в Петербурге ввели с 30 марта по 1 мая. С конца марта комитет по благоустройству также закрыл зеленые зоны в городе и постановил организовать там дежурные отряды садово-парковых предприятий, которые будут ловить нарушителей. Запрет также был продлен до 31 мая, а после — до 5 июля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.