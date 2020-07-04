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В Петербурге продлили запрет на посещение лесов и парков. Он будет действовать до 26 июля

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил противопожарный режим в городе до 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, пишет «Фонтанка».

«В этот период (до 26 июля — прим. ред.) запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», — говорится в постановлении.

Помимо этого, под запрет попадают костры, сжигание мусора, пал травы и пожароопасные работы без согласования с ГУ МЧС по Петербургу. 

Напомним, особый противопожарный режим в Петербурге ввели с 30 марта по 1 мая. С конца марта комитет по благоустройству также закрыл зеленые зоны в городе и постановил организовать там дежурные отряды садово-парковых предприятий, которые будут ловить нарушителей. Запрет также был продлен до 31 мая, а после — до 5 июля.

Сабина Алиева,
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