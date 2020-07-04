В Петербурге продлили запрет на посещение лесов и парков. Он будет действовать до 26 июля

«В этот период (до 26 июля — прим. ред.) запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», — говорится в постановлении.