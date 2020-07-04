Третьей «Меги» под Петербургом не будет. Компания отказалась от проекта «Мега Новоселье»

Кроме того, инвестор вложил 200 млн рублей в развитие зоны отдыха «Мега парк» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. В течение ближайших лет Ingka Centres планирует инвестировать 7,3 млрд евро в рамках новой глобальной бизнес-стратегии с фокусом на мегаполисы и новые рынки. Петербург и граничащие с ним населенные пункты Ленинградской области находятся в числе приоритетных мировых городов для развития бизнеса компании, отметили в Ingka Centres.