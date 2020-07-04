Компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами «Мега» и IKEA, решила не строить третий торговый центр в Ленинградской области — «Мега Новоселье». По информации ТАСС, компания планирует развивать «Мегу Дыбенко», инвестировав в проект 2,2 млрд рублей.
Третьей «Меги» под Петербургом не будет. Компания отказалась от проекта «Мега Новоселье»
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Фото: malls.ru
«В соответствии с новой стратегией компания приняла решение отказаться от планов по строительству «Меги Новоселье» в Ленинградской области. Сейчас компания рассматривает различные варианты использования этого актива [земельного участка площадью 40 га]. В настоящее время идет реализация проекта в «Меге Дыбенко» с общим объемом инвестиций 2,2 млрд рублей», — поделился с агентством официальный представитель Ingka Centres.
Кроме того, инвестор вложил 200 млн рублей в развитие зоны отдыха «Мега парк» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. В течение ближайших лет Ingka Centres планирует инвестировать 7,3 млрд евро в рамках новой глобальной бизнес-стратегии с фокусом на мегаполисы и новые рынки. Петербург и граничащие с ним населенные пункты Ленинградской области находятся в числе приоритетных мировых городов для развития бизнеса компании, отметили в Ingka Centres.
Напомним, в мае 2019 года стало известно о намерении компании построить третий шоппинг-молл «Мега». Он должен был расположиться неподалеку от Петергофа, между Красносельским шоссе и КАД, и получить название «Мега Новоселье». Подрядчиком компании выступили Ingka Centres Russia, управляющая сетью из 14 торгово-развлекательных центров «Мега» в 11 городах России.
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