Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение полицейского на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке № 2191, в результате которого журналисту сломали руку. Об этом сообщает 78.ru.
«Мы все люди, бывает»: Беглов высказался о нападении на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке
«Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые. Бывает», — заявил глава города.
По мнению губернатора, существуют случаи провокации против членов избирательной комиссии, хотя в городе таких случаев и немного. Беглов также уверен в том, что голосование в Петербурге завершится спокойно и безопасно.
Инцидент произошел вчера, 30 июня. Полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который прибыл на избирательный участок из‑за сообщений о нарушениях на нем. В итоге журналисту сломали руку. При этом в петербургском горизбиркоме считают, что Френкель «создавал конфликтную ситуацию на участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав», в результате чего «был травмирован».
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