«Мы все люди, бывает»: Беглов высказался о нападении на журналиста «Медиазоны» на избирательном участке

Инцидент произошел вчера, 30 июня. Полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который прибыл на избирательный участок из‑за сообщений о нарушениях на нем. В итоге журналисту сломали руку. При этом в петербургском горизбиркоме считают, что Френкель «создавал конфликтную ситуацию на участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав», в результате чего «был травмирован».