120 магазинов и кафе на главных торговых улицах Петербурга закрылись из-за пандемии коронавируса

Как рассказали «Деловому Петербургу» эксперты консалтинговой компании JLL, кризисная ситуация, вызванная пандемией новой коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничениями, усилила существующие тренды на рынке стрит-ретейла. Доля освободившихся помещений на основных торговых улицах города увеличилась на 2,3 пункта, достигнув 11, 6% — максимального значения за последние 5 лет.

«Вакантность начала расти не в марте с введением ограничений, а уже с сентября 2019 года, отражая состояние экономики, а именно сокращающиеся реальные доходы населения и низкую покупательную способность жителей города. Время безудержного потребления сменилось эпохой разумного потребительского поведения. На 10 основных торговых улицах города за последние 3 месяца закрылось 120 магазинов, кафе и ресторанов», — отмечают эксперты.

Сложности продолжает испытывать общепит, чьи заведения занимают треть всех помещений на главных торговых улицах — более четверти всех закрытых объектов, 26%, относятся именно к кафе и ресторанам. При этом на главной ресторанной улице Петербурга, Рубинштейна, ситуация стабильна — заведения, располагающиеся на ней, продолжают работать навынос. На втором месте по закрытиям продуктовые магазины (18%) — они переезжают в более «удачные» локации.

Напомним, различные магазины и кафе начали покидать арендованные помещения на Невском проспекте. Уже съехали сувенирная лавка «Художественный салон Gift», «Шоколадница», «Кофе Хауз», Subway, «Столовая №1» и даже «Дикси». По мнению экспертов в сфере недвижимости и ретейла, дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от готовности арендодателей перейти на расчет ставок как процента с товарооборота — как минимум, на ближайшие полгода-год.