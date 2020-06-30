Петербургский аэропорт «Пулково» возобновляет круглосуточный режим работы

Несмотря на возобновление круглосуточного режима работы, в Пулкове продолжается реализация мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. В аэропорту услилен режим уборки и дезинфекции, а воздух обеззараживается при помощи ультрафиолетовых рециркуляторов.

Также по громкой связи посетителей аэропорта информируют о мерах профилактики COVID-19, в зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка, а в местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиком для рук. При недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться в медпункт на втором этаже пассажирского терминала.

Напомним, петербургский аэропорт «Пулково» временно сократил часы работы в начале апреля. Вход в пассажирский терминал был открыт с 05:30, регистрация на утренние рейсы начиналась в 06:00. В вечерние часы терминал аэропорта закрывался на вход в 23.30, с 23.30 до 01.00 терминал работал только на выход.

Ранее стало известно, что аэропорт «Пулково» станет первой операционной базой венгерского лоукостера Wizz Air в России. Уже в сентябре 2020 года перевозчик разместит в Пулкове один самолет Airbus A320, а позже запустит пять новых направлений — в Австрию, Данию, Норвегию, Швецию и на Мальту. Также оператор аэропорта назвал наиболее реалистичные сроки запуска рейсов за границу.