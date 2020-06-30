Численность группы, которая может попасть на экскурсию по Екатерининскому парку — не более 5 человек. При этом все парковые павильоны продолжат быть закрытыми. Приобрести билет можно в кассах музея или онлайн — виртуальные тикеты с открытой датой действительных до 18 октября. Войти в Екатерининский парк можно через три входа — рядом с Лицейской аркой, у павильона «Эрмитажная кухня» и у Орловских ворот.

Также для свободного посещения открывается Александровский парк — войти в него можно через вход около Лицея, на Фермской дороге, у Александровского дворца, со стороны поселка Александровская, у Розовой караулки, а также у Большого китайского моста.

«Музей будет проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей, которые нужно обрабатывать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Для музея открытие парков — первый этап. Верим, что в обозримом будущем мы сможем открыть для посещения Екатерининский дворец, Ратную палату, экспозицию «Придворный экипаж» и парковые павильоны. Надеемся на понимание посетителей и верим, что сможем вместе преодолеть сложности этого непростого времени», — отметили в пресс-службе ГМЗ «Царское село».

Напомним, с 16 июня Минкультуры России постановило открыть парковые пространства, находящиеся в ведении министерства. Однако музейные парки Петербурга оставались закрытыми. В частности, разрешения от Смольного ждали в Царском селе — чтобы открыть для посещения Екатерининский и Александровский парки. Вместе с парками Царского села открываются парки и фонтаны Петергофа. Также после коронавирусных ограничений вновь можно попасть на территорию Новой Голландии.