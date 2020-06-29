В Петербурге открыли 134 общественных туалета

Открыть часть общественных туалетов удалось после 28 июня, когда в Петербурге сняли ограничения на прогулки по паркам и скверам. В ближайшее время «Водоканал» планирует открыть еще 15 модульных туалетов в непосредственной близости к станциям метро, а также на некоторых пляжах, разрешенных к посещению в Колпино и Курортном районе.

Как подчеркнули в «Водоканале», все туалеты находятся в технически исправном состоянии. «Во всех комплексах проведена полномасштабная санитарная обработка в соответствии со всеми рекомендациями и постановлениями главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу», — отметили в ведомстве.

Напомним, в середине апреля «Водоканал» оставил петербуржцев и без общественных туалетов — временно закрыть уборные, находящиеся в ведении ведомства, было «необходимо для противодействия распространению коронавируса». «Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты», — отметили тогда в «Водоканале».

В период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, урны в Петербурге переполнялись быстрее обычного. Скопление мусора возле баков петербуржцы замечали в основном в центре города — например, на Крестовском острове и в Александровском саду. Почему дворники не справляются с нагрузкой объяснили в Смольном — оказалось, все дело в закрывшихся на прием гостей заведений общепита.