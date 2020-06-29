Памятник Александру Блоку планируют установить рядом с музеем-квартирой поэта на Декабристов

«Проектом закона предусмотрено внесение изменений в закон, касающийся установления территории размещения произведения монументального искусства по адресу на улице Декабристов. После принятия проекта планируется рассмотреть возможность размещения на территории бульвара памятника поэту Александру Блоку. В непосредственной близости от этого бульвара расположен музей Александра Блока», — сообщил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

Согласно градостроительному регламенту, в Петербурге действуют ограничения на установку новых памятников в историческом центре, поэтому для согласования установки памятника необходимо внести поправки. «Блока называли самым петербургским поэтом, это правильно, мы все его любим. Но решение о размещении памятника нужно принимать в соответствии с действующим законодательством, поэтому для установки памятника нам надо принять определенное решение, и, я думаю, это решение абсолютно правильное», — добавил губернатор города Александр Беглов.

В ноябре 2020 года исполняется 140 лет со Дня рождения русского поэта, писателя, публициста и драматурга Александра Блока. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма. Музей-квартира Блока на улице Декабристов, 57 был открыт в ноябре 1980 года к 100-летию поэта — в доме, где Блок прожил 9 лет, с с июля 1912 по август 1921 года. Там же, в квартире № 23, Александр Блок умер 7 августа 1921 года в возрасте 40 лет.