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Новая Голландия открывается для посетителей после коронавирусных ограничений

Новая Голландия вновь открывает двери для посетителей после коронавирусных ограничений. Уже завтра, 29 июня, петербуржцы смогут прогуляться на территории пространства. При этом сотрудники отметили, что отмена режима самоизоляции в городе происходит постепенно, поэтому работать остров будет с некоторыми ограничениями.

Вход на остров пока будет по-прежнему осуществляться через 2-й мост Круштейна напротив здания «Бутылка». Все кафе острова будут работать только в формате летних террас и take away. Терраса Kuznya House будет работать только по предварительной брони. Остальные резиденты острова установят у «Бутылки» пункты приема и выдачи заказов, с которыми гости смогут расположиться на террасе во дворе здания. Вход в сами здания будет закрыт.

Для посетителей также будут работать оба подземных туалета на Липовой аллее. Киоски с мороженым откроются после 15 июля, при этом детская площадка «Фрегат» будет закрыта. Из-за ограничений будут убраны парковые стулья и пуфы – расположиться, как и прежде, можно на газонах и скамейках, соблюдая дистанцию, отмечают представители Новой Голландии.

Кроме того, на сайте Новой Голландии появился индекс загруженности острова, чтобы посетители смогли спланировать свой визит. Парк открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 9:00 до 23:00. Террасы во дворе «Бутылки» работают каждый день с 12:00 до 22:00. Террасы Kuznya House – c 10:00 до 23:00.

Для удобства объединили все ресторанные проекты «Бутылки» на одном сайте, где можно бесконтактно оформить заказ и забрать его на стойке выдачи заказов.

Напомним, Новая Голландия в марте отменила все ближайшие массовые мероприятия из-за распространения коронавируса, в том числе закрыла выставку видео-арта Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010» в связи c «непростой эпидемиологической обстановкой». «Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и в связи с непростой эпидемиологической обстановкой мы вынуждены временно свернуть всю нашу программу событий, в том числе закрыть выставку Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010». Надеемся, что с наступлением теплой и летней погоды, все проблемы будут позади и мы снова встретимся во дворе «Бутылки» на джазовом концерте», — сообщили представители острова. 

Сабина Алиева,
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