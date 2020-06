Новая Голландия открывается для посетителей после коронавирусных ограничений

Вход на остров пока будет по-прежнему осуществляться через 2-й мост Круштейна напротив здания «Бутылка». Все кафе острова будут работать только в формате летних террас и take away. Терраса Kuznya House будет работать только по предварительной брони. Остальные резиденты острова установят у «Бутылки» пункты приема и выдачи заказов, с которыми гости смогут расположиться на террасе во дворе здания. Вход в сами здания будет закрыт.



Для посетителей также будут работать оба подземных туалета на Липовой аллее. Киоски с мороженым откроются после 15 июля, при этом детская площадка «Фрегат» будет закрыта. Из-за ограничений будут убраны парковые стулья и пуфы – расположиться, как и прежде, можно на газонах и скамейках, соблюдая дистанцию, отмечают представители Новой Голландии.



Кроме того, на сайте Новой Голландии появился индекс загруженности острова, чтобы посетители смогли спланировать свой визит. Парк открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 9:00 до 23:00. Террасы во дворе «Бутылки» работают каждый день с 12:00 до 22:00. Террасы Kuznya House – c 10:00 до 23:00.



Для удобства объединили все ресторанные проекты «Бутылки» на одном сайте, где можно бесконтактно оформить заказ и забрать его на стойке выдачи заказов.