«Месяц работы отделяет этот снимок от мысли, что нужно добавить зелени на улицы Петербурга и сделать это максимально устойчиво и, оставаясь в правовом поле. В итоге родилась идея затащить зелень в прицеп и припарковать его вдоль дороги. Пусть места для автомобилей послужат всем пешеходам, а не только парочке любителей комфортной езды. И вот он готов! «На парковке парк». Я невероятно рад и благодарен всем, кто принимал участие в создании прицепа», — рассказал Кулешов.

На реализацию парка на парковке возле дома №5 по Чкаловскому проспекту потребовался месяц. Планируется, что прицеп будут перемещать по городу и парковать в различных местах примерно раз в две недели. Поддержали проект «МТС», питомник растений «Зеленая Гостиная», движение Plants for friends, общественный проект «Зеленый Петербург», благотворительный магазин «Спасибо!» и школа ландшафта «Ландшафт.Дизайн.Архитектура».

Напомним, ранее участники петербургского проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой дали старт движению «Зеленый Петербург». В рамках проекта они займутся озеленением Адмиралтейского района, а также планируют восстановить историческую аллею деревьев на канале Грибоедова. У движения также появился сайт. Там можно узнать, почему в Петербурге стало меньше деревьев, а также сделать пожертвование на озеленение города.