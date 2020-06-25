В Петербурге возобновляют работу летние кафе, маникюрные салоны и зоопарк

С 29 июня открывается Ленинградский зоопарк, возобновляется торжественная регистрация брака. В помещении, где проводится торжество, сможет одновременно находиться не более 10 человек — исключение составляют работники ЗАГСа. По предварительной записи вновь можно сделать маникюр и педикюр. Также заработают летние кафе с уличной мебелью.

«Возобновление их работы возможно лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, нахождения объекта общественного питания за пределами территорий парков, скверов и садов, размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — отмечают в Смольном.

В парках и садах, которые откроются днем ранее, будут проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков, предназначенные для развлечения и досуга, остаются закрытыми за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности, лодок. Объекты розничной торговли смогут продавать только продовольственные товары в индивидуальной упаковке производителя.

Напомним, уже опубликована предварительная инструкция для заведений общепита о том, в каком формате им нужно работать во время пандемии. Также Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кафе, баров, ресторанов в период эпидемии новой коронавирусной инфекции — когда главы регионов примут решение об открытии этих и других заведений общепита. В ведомстве считают, что соблюдение всех перечисленных в документе мер поможет снизить риск заражения коронавирусом.