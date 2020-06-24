Прокуратура проверит сообщения о двух пострадавших собаках на рейсах «Аэрофлота»

Напомним, девушка сообщила о пострадавшей во время полета «Аэрофлотом» собаке. По словам девушки, животное получило увечья, находясь в сумке-перевозке в багажном отделении самолета, — «вся клетка была в крови, как и морда собаки». Она также отметила, что собака была приучена к перевозке, поэтому не могла причинить себе увечья из-за стресса. Также за сутки до перелета владельцы проконсультировались с ветеринаром для того, чтобы дать перед полетом собаке успокоительное, что и было сделано.



При этом «Аэрофлот» отказалась взять на себя вину за пострадавшую во время перелета в багажном отделении собаку. Как объяснили в авиакомпании, травмы животного — это следствие стресса.

Добавим, что подобные случаи, при которых животные получали увечья на рейсах «Аэрофлота», случались и раньше. Так, в январе этого года погибли две кошки и пострадал еще один питомец Максима Чумаченко на рейсе Нью-Йорк — Москва. Кошек перевозили в багажном отделении лайнера, питомцы получили серьезные травмы и умерли – одна от внутреннего кровотечения на рейсе Москва—София, другая – на столе у ветеринара спустя два часа после приземления. Третья кошка, летевшая трансфером, получила обморожение. После этого компания «Аэрофлот» заявила о готовности пересмотреть технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными хэндлинговых структур во всех российских аэропортах.